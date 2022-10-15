Отчет: независимые исследования считают малую АЭС неподходящей для Эстонии

Цель отчета – в краткой форме задокументировать зарождение, развитие и независимый анализ идеи местной атомной электростанции. Документ предназначен для людей, которые хотят участвовать в сбалансированной дискуссии о пригодности малых модульных атомных станций в контексте Эстонии, заявили в «Зеленое движение Эстонии» (Eesti Roheline Liikumine).

Раздел содержания кратко раскрывает общую историю атомной энергетики в Эстонии и более подробно исследует, как концепция ядерной энергии вошла в национальные планы развития посредством долгосрочного видения или конкретных планов действий. Кроме того, упомянуты еще несколько свежих исследований, сделанных специально в эстонских условиях и при поддержке местных независимых экспертов. Отчет завершается замечаниями, которые следует учитывать в процессе ядерных дебатов.

Вся информация из открытых источников была синтезирована Мадисом Вассером, членом правления «Зеленого движения Эстонии»: «Некоторые думают, что Эстония всегда хотела стать ядерной державой или что это единственный способ производить энергию в будущем. Реальность иная – например, в действующем плане развития энергетики до 2030 года об атомной энергетике нет ни слова. Согласно различным исследованиям, экспериментальный малый реактор кажется все более неподходящим решением по сравнению с реально существующими решениями в области возобновляемых источников энергии. Цель отчета – донести эту информацию до критически мыслящего читателя в исчерпывающей, непредвзятой форме с подробными ссылками».

По мнению экспертов-экологов, чтобы обеспечить энергетическую независимость и устойчивую среду обитания, Эстония должна стремиться к 2030 году добиться полного распределения электроэнергии без ископаемого топлива, используя возобновляемые источники энергии.