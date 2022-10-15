Правила отменяются? Институт эстонского языка решил распустить язык

За круглым столом не сидели

Несколько лет назад при общении с научный сотрудником из Института эстонского языка было из вежливости дано извинение некорректному использованию языка. Научный сотрудник оптимистично заявил, что скоро не будет разницы между словами «õieti» и «õigesti» – важно то, как мы говорим. Оказывается, в именно это время и начался процесс обновления языка. В первой половине 2021 года новая программа была представлена редакторам, приглашенным на семинар. «Сначала все были в замешательстве, – вспоминает Салуяэр. Сарапуу добавила, что прямого согласования не было. – Литературные редакторы были теми, кто держал руку на пульсе. Письменность – их рабочий инструмент».

Тогда же в журнале Sirp было опубликовано совместное обращение языковых объединений, которое собрало почти 20 подписей. Объединения обратились к Институту эстонского языка за разъяснениями по поводу публикации следующего Орфографического словаря и изменений в упорядочении языка. «До сих пор нет необходимой ясности и договоренностей с заинтересованными группами», – отметила Салуяэр.

Орфографический словарь. Фото: Михкель Марипуу

Ученик: Красота языка может быть утрачена

«Почему мы должны освобождать язык? – спрашивает Сарапуу, добавив, что студентам нововведения тоже не нравится. – Они поправляют друг друга. Ученик хочет, чтобы норма существовала». Стиль письма студентов также оценивался на основе действующих стандартов, и, по словам Сарапуу, в будущем это будет невозможно в такой форме.