Город Таллинн готовится к предстоящей зиме, и призывает квартирные товарищества и владельцев частных домов убедиться в том, что они готовы к выполнению требований по зимнему содержанию тротуаров, прилегающих к их участкам.
Таллинн напоминает собственникам недвижимости о содержании территории в зимний период
«Мы активно занимаемся подготовкой к зиме, однако наряду с городом, большая ответственность лежит и на владельцах недвижимости. Прошлая зима едва не стала рекордной по количеству снега за последние тридцать лет, и предстоящая зима также может быть снежной и отличаться переменчивыми погодными условиями. Перед началом зимы мы хотели бы напомнить квартирным товариществам и владельцам частных домов, что все собственники недвижимости должны содержать в порядке прилегающие к их участкам тротуары, чтобы пешеходы могли безопасно по ним передвигаться», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Вице-мэр добавил, что перед началом зимы стоит проверить, есть ли у квартирного товарищества договоры на обслуживание тротуаров. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства направил квартирным товариществам письмо с напоминанием о том, в каком виде следует содержать тротуары в зимний период и как бороться с образованием гололеда.
«Большинство владельцев недвижимости старательно выполняют свои обязательства, но мы на всякий случай хотим напомнить о принципах уборки снега. Обращаю внимание на то, что осуществлять противогололедную обработку и очищать тротуары от снега необходимо не только утром, но и по мере необходимости, в зависимости от погодных условий», — добавил Свет.
В условиях продолжительного снегопада нужно обслуживать тротуары каждые восемь часов или чаще, если толщина снежного покрова превышает 3 см при талом снеге и 6 см при рыхлом снеге.
В соответствии с Правилами благоустройства города Таллинна, владельцы прилегающего к проезжей части участка недвижимости обязаны осуществлять противогололедную обработку тротуаров и уборку снега, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться.
Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается.
На тротуаре должно быть обеспечено пространство для передвижения шириной 1,2 м. На поверхности снега или льда не должно быть неровностей, которые представляют опасность или мешают движению.
По вопросам, касающимся обслуживания улиц в зимний период, распределения гранитной крошки или запланированного городом вывоза снега члены квартирных товариществ и владельцы частных домов могут обращаться в районную управу.
Соблюдение требований по содержанию прилегающих к участкам недвижимости территорий контролирует Таллиннский департамент муниципальной полиции.