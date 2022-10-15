Таллинн напоминает собственникам недвижимости о содержании территории в зимний период

«Мы активно занимаемся подготовкой к зиме, однако наряду с городом, большая ответственность лежит и на владельцах недвижимости. Прошлая зима едва не стала рекордной по количеству снега за последние тридцать лет, и предстоящая зима также может быть снежной и отличаться переменчивыми погодными условиями. Перед началом зимы мы хотели бы напомнить квартирным товариществам и владельцам частных домов, что все собственники недвижимости должны содержать в порядке прилегающие к их участкам тротуары, чтобы пешеходы могли безопасно по ним передвигаться», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Вице-мэр добавил, что перед началом зимы стоит проверить, есть ли у квартирного товарищества договоры на обслуживание тротуаров. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства направил квартирным товариществам письмо с напоминанием о том, в каком виде следует содержать тротуары в зимний период и как бороться с образованием гололеда.

«Большинство владельцев недвижимости старательно выполняют свои обязательства, но мы на всякий случай хотим напомнить о принципах уборки снега. Обращаю внимание на то, что осуществлять противогололедную обработку и очищать тротуары от снега необходимо не только утром, но и по мере необходимости, в зависимости от погодных условий», — добавил Свет.