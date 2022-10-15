И о жилищных кредитах: кредит со специальным графиком выплат вышел на первое место

​«Несмотря на то, что поданных ходатайств о предоставлении кредитов стало меньше, рынок жилищных кредитов продолжает оставаться очень активным. Увеличившиеся суммы кредитов являются подтверждением того, что сокращение количества сделок не привело к падению цен», – поясняет Пехтер последние тенденции.

По ее оценкам, рынок снова стал достаточно сбалансированным. «Если в течение последнего года диктующей условия стороной явно были продавцы, то теперь у покупателей впервые появился значительный выбор и право голоса», — прокомментировала Пехтер.

По словам Пехтер, в центре внимания остается предлагаемый Bigbank жилищный кредит со специальным графиком, который позволяет в течение первых десяти или даже двадцати лет платить банку только проценты.

«В сентябре почти каждый третий жилищный кредит, выданный банком, был со специальным графиком. Люди, которые нашли подходящее жилье, хотят купить его сегодня, отложив при этом большую часть своих обязательств до того времени, когда рост зарплат сравняются с общим ростом цен», – сказала Пехтер.