«Вырастили урода и убийцу»: женщину арестовали за записку на могиле Путиных

6 октября, накануне дня рождения Путина, Цыбанева поехала на Серафимовское кладбище, где похоронены его родители. К тому моменту там у могилы Владимира и Марии Путиных усилили охрану. Это произошло после того, как в конце сентября на их памятнике неизвестный оставил плакат в форме страницы из школьного дневника с текстом: «Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!»

Несмотря на охрану и дежуривших полицейских, Цыбаневой все-таки удалось подобраться к могиле Путиных и оставить записку уже со своим пожеланием: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед. Весь мир молит его о смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

Цыбаневу задержали спустя несколько дней, 10 октября к ней домой нагрянули полицейские. Сын Ирины Максим узнал о том, что с ней что-то происходит, из сообщения в WhatsApp. После обеда она написала ему, что кто-то звонит в дверь и слышны мужские голоса. Женщина решила не открывать, тогда ей на WhatsApp начали поступать звонки и сообщения с предложением перезвонить по незнакомому номеру.