Собравшиеся в зале городской ратуши на внеочередную сессию члены Пярнуского горсобрания устроили своеобразный марафон недоверия. Со следующей недели в Пярну появится новый вице-мэр в сфере образования и культуры и председатель городского собрания.
Галерея ⟩ Смена власти в Пярну прошла с плакатным балаганом от EKRE
Первую четверть часа члены горсобрания, собравшиеся в зале ратуши, потратили на споры о том, следует ли убрать плакаты с критикой мэра, размещенные на сцене депутатами EKRE. Разногласия завершились тем, что желающие сняли со стены понравившиеся плакаты и забрали себе. Зал принял обычный вид.
Согласно повестке дня, сначала был вынесен вотум недоверия действующему мэру от Центристской партии, затем от EKRE. В обоих случаях за вотум недоверия высказались 13 членов собрания, т.е. меньшинство, и Ромек Косенкраниус продолжит исполнять свои обязанности. По словам мэра, он точно не помнит, сколько ему было вынесено вотумов недоверия: «Должно быть, это четвертый или пятый раз», – предположил он.
Третий вотум недоверия касался Хиллара Тальвика, председателя комитета регионального развития. За него высказался 21 депутат, чего хватило, чтобы отстранить его от должности.
Поскольку председатель комитета по образованию и культуре Аво Кеель приостановил свое членство в совете 25 августа, собравшимся пришлось избрать новых руководителей двух комитетов. На пост глав обоих комитетов баллотировались два кандидата.
Хиллар Талвик и бывший заместитель председателя Мати Сутт были повторно назначены в руководство регионального комитета по развитию. По сути, мужчины поменялись местами, потому что при результате голосования 12:23 Сути стал председателем, а Талвик стал заместителем председателя.
Светлана Андреева и Эла Томсон претендовали на должность председателя комитета по образованию и культуре. Томсон была избрана председателем (голосов 11:24), Андреева стала заместителем председателя.
Затем было рассмотрено предложение мэра об увольнении вице-мэра Варье Типп, которая является членом Центристской партии. Самой женщины в зале не было, так как она на больничном. На ее место мэр предложил назначить Эне Тяхт (Отечество), до сих пор возглавлявшую муниципалитет Ляэнеранд. Предложение поддержали 22 депутата.
После перерыва был вынесен вотум недоверия председателю горсобрания Андрею Коробейнику (Центристская партия) – при результате 23 «за» и 11 «против» мужчина был вынужден покинуть кресло председателя горсобрания.
На пост нового председателя выдвинули кандидатуру Андреса Метсаоя от партии «Отечество» и Арви Каротама из EKRE. Каждый представил свое видение работы совета, и пришло время перейти к последнему, тайному голосованию. После подсчета голосов оказалось, что 23 депутата отдали предпочтение первому и 11 депутатов второму. Таким образом, председателем горсобрания стал Метсаоя, который подал в отставку с той же должности из-за вотума недоверия 11 марта 2020 года. Тогда вотум недоверия вынесли Центристская партия, EKRE и изберательный союз «Пярну объединяет».
Смена власти началась в сентябре, после того, как коалиция изберательного союза «Пярну объединяет», с Центристской партии и Партии реформ, распалась. В новую коалицию вошли изберательный союз «Пярну объединяет», Партия реформ и «Отечество».
В городской совет Пярну входят 39 народных депутатов, десять из которых представляют Эстонскую консервативную народную партию (EKRE), девять представляют изберателный союз, девять Партию реформ, шесть партию «Отечество» и пять Центристскую партию. Новая правящая коалиция имеет 24 места в совете вместо прежних 23.