Галерея ⟩ Смена власти в Пярну прошла с плакатным балаганом от EKRE

Первую четверть часа члены горсобрания, собравшиеся в зале ратуши, потратили на споры о том, следует ли убрать плакаты с критикой мэра, размещенные на сцене депутатами EKRE. Разногласия завершились тем, что желающие сняли со стены понравившиеся плакаты и забрали себе. Зал принял обычный вид.

Согласно повестке дня, сначала был вынесен вотум недоверия действующему мэру от Центристской партии, затем от EKRE. В обоих случаях за вотум недоверия высказались 13 членов собрания, т.е. меньшинство, и Ромек Косенкраниус продолжит исполнять свои обязанности. По словам мэра, он точно не помнит, сколько ему было вынесено вотумов недоверия: «Должно быть, это четвертый или пятый раз», – предположил он.

Пярнуская ратуша 14 октября 2022 г. Заседание горсобрания, вынесение вотума недоверия. Фото: Урмас Луйк

Третий вотум недоверия касался Хиллара Тальвика, председателя комитета регионального развития. За него высказался 21 депутат, чего хватило, чтобы отстранить его от должности.

Поскольку председатель комитета по образованию и культуре Аво Кеель приостановил свое членство в совете 25 августа, собравшимся пришлось избрать новых руководителей двух комитетов. На пост глав обоих комитетов баллотировались два кандидата.

Хиллар Талвик и бывший заместитель председателя Мати Сутт были повторно назначены в руководство регионального комитета по развитию. По сути, мужчины поменялись местами, потому что при результате голосования 12:23 Сути стал председателем, а Талвик стал заместителем председателя.