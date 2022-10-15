Фото ⟩ На Сааремаа продается хутор, в котором остановилось время

Рядом с поселком Ориссааре, недалеко от находящихся на берегу моря развалин орденского замка, находится деревня Лийгаласкма, которая сразу бросается в глаза хорошо сохранившимися старыми домами и участками. В центре деревни и расположен хутор, в котором словно остановилось время.

Фото: KV.EE

Помимо основного дома, на участке площадью 64 000 м2 есть погреб с двумя кладовыми, сарай, амбар и баня. Что касается жилого дома, то это сооружение из дерева и камня, построенное предположительно в 1885 году. Дом с длинной, но достойной историей состоит из прихожей, кухни, спален и подсобного помещения.

Фото: KV.EE

Балки и полы амбара в хорошем состоянии. Поменяны окна, проведено электричество. Тростниковую крышу заменили 15 лет назад. Здание сауны из бутового камня до сих пор выглядит так же внушительно, как и в первые дни своего существования. Погреб с двумя кладовыми не оставляет дилеммы, делать ли заготовки или закупить вина – места здесь очень много!

Фото: KV.EE