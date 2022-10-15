Исследование: доступ к публичной информации в Эстонии неравномерен

«Хотя есть и обратные примеры, все же за последние 20 лет ограничений на доступность публичной информации скорее прибавилось», – сообщила эксперт Центра мониторинга Йоханна Валлисту.

«В государственных учреждениях практика ограничения доступа к информации неравномерна, и поэтому там на всякий случай ее засекречивают», – сказала она.

По словам Валлисту, в исследовании также подчеркивается, что за последние два десятилетия увеличился объем информации, содержащей персональные данные, к которым могут быть введены ограничения на доступ, например, на 75 или 110 лет.