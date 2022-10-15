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Исследование: доступ к публичной информации в Эстонии неравномерен

BNS
Исследование: доступ к публичной информации в Эстонии неравномерен
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Эксперт Центра мониторинга Йоханна Валлисту.
Эксперт Центра мониторинга Йоханна Валлисту. Фото: Erakogu

Действующий при Рийгикогу независимый аналитический Центр мониторинга развития на следующей неделе во вторник опубликует результаты исследования о возможностях использования публичной информации. Как отмечают его авторы, доступ к ней неодинаков в зависимости от ведомства.

«Хотя есть и обратные примеры, все же за последние 20 лет ограничений на доступность публичной информации скорее прибавилось», – сообщила эксперт Центра мониторинга Йоханна Валлисту.

«В государственных учреждениях практика ограничения доступа к информации неравномерна, и поэтому там на всякий случай ее засекречивают», – сказала она.

По словам Валлисту, в исследовании также подчеркивается, что за последние два десятилетия увеличился объем информации, содержащей персональные данные, к которым могут быть введены ограничения на доступ, например, на 75 или 110 лет.

Исследование «Возможности использования публичной информации» представят экспертом Центра мониторинга развития Йоханна Валлисту, и адвокат юридической фирмы Triniti Маарья Пильд, с комментариями выступят министр юстиции Леа Данильсон-Ярг и правовед Кярт Пормейстер.

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