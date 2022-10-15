Совет партии «Отечество» на своем собрании в субботу в Пярну принял политическое заявление, в котором потребовал лишить граждан России и Беларуси как права голоса, так и разрешений на владение оружием. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Отечество» призывает восстановить пограничный контроль
«Совет "Отечества" призывает все политические партии, представленные в Рийгикогу, поддержать инициированные "Отечеством" поправки к закону, которые лишает граждан России и Беларуси права голоса. Это фундаментальный вопрос безопасности. Россия – террористическое государство, чьи граждане не должны формировать образ жизни в Эстонии», – говорится в заявлении.
«В интересах внутригосударственной безопасности мы призываем все другие политические партии поддержать инициативу, которая предусматривает право на получение разрешений на оружие только для граждан Европейского союза и государств-членов НАТО. Вместе с тем, следует отозвать разрешения на оружие у граждан Российской Федерации и Белоруссии. Речь идет об угрозе безопасности, и проживающие на территории Эстонской республики граждане стран-агрессоров не должны владеть огнестрельным оружием и обращаться с ним», – заявляют отечественники.
В «Отечестве» подчеркивает, что в ситуации, когда среди военных беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, есть и граждане России, Эстонии, при планировании своих интересов внутренней безопасности и более широкой деятельности государства, следует получить четкое представление о въезжающих и временно находящихся в стране лицах. Исходя из этого, «Отечество» призывает правительство создать систему обязательной регистрации лиц, временно проживающих в стране, и временно установить пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза.
«В то же время необходимо продолжать давление с целью введения визового запрета на территории всего ЕС для граждан России», — говорится в заявлении. — На уровне правительства должна быть создана и наполнена содержанием программа поддержки возвращения украинских военных беженцев на родину, которая помогла бы украинцам при возможности вернуться в районы, не затронутые боевыми действиями».