«Отечество» призывает восстановить пограничный контроль

«Совет "Отечества" призывает все политические партии, представленные в Рийгикогу, поддержать инициированные "Отечеством" поправки к закону, которые лишает граждан России и Беларуси права голоса. Это фундаментальный вопрос безопасности. Россия – террористическое государство, чьи граждане не должны формировать образ жизни в Эстонии», – говорится в заявлении.

«В интересах внутригосударственной безопасности мы призываем все другие политические партии поддержать инициативу, которая предусматривает право на получение разрешений на оружие только для граждан Европейского союза и государств-членов НАТО. Вместе с тем, следует отозвать разрешения на оружие у граждан Российской Федерации и Белоруссии. Речь идет об угрозе безопасности, и проживающие на территории Эстонской республики граждане стран-агрессоров не должны владеть огнестрельным оружием и обращаться с ним», – заявляют отечественники.

В «Отечестве» подчеркивает, что в ситуации, когда среди военных беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, есть и граждане России, Эстонии, при планировании своих интересов внутренней безопасности и более широкой деятельности государства, следует получить четкое представление о въезжающих и временно находящихся в стране лицах. Исходя из этого, «Отечество» призывает правительство создать систему обязательной регистрации лиц, временно проживающих в стране, и временно установить пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза.