В воскресенье дождевые тучи переместятся с островов на материк

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, а после полуночи усилится на островах. Ветер южный, силой 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура 6-12 градусов.

На Чудском озере дует южный и юго-восточный ветер силой 4-8 м/с, с порывами до 12 м/с. Высота волн 0,6-1,2 метра. Время от времени будет идти дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура 7-9 градусов.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, вечером на островах есть угроза гроз. Ветер южный и юго-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. На побережье скорость ветра достигнет 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с, на островах до 18 м/с. Температура 11-15 градусов.