Иран отвергает обвинения в продаже боевых дронов России

Киев и его западные союзники обвиняют Москву в использовании иранских беспилотников в атаках в Украине в последние недели. Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге в понедельник.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул в заявлении МИД, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять оружие для использования в войне в Украине.

«Мы считаем, что вооружение любой из сторон продлит войну», – сказал министр в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомишем Кравиньо.

«Мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене», – добавил он.

В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем Амир-Абдоллахян подтвердил, что Иран сохраняет нейтралитет в войне на Украине.

«У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но в связи с войной в Украине наша политика заключается не в отправке оружия сторонам конфликта, а в прекращении войны и прекращении переселения людей», – заявил министр иностранных дел Ирана.