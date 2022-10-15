Сегодня Иран вновь отвергает обвинения в том, что они поставляют России оружие, которое использовалось в войне в Украине.
Иран отвергает обвинения в продаже боевых дронов России
Киев и его западные союзники обвиняют Москву в использовании иранских беспилотников в атаках в Украине в последние недели. Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге в понедельник.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул в заявлении МИД, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять оружие для использования в войне в Украине.
«Мы считаем, что вооружение любой из сторон продлит войну», – сказал министр в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомишем Кравиньо.
«Мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене», – добавил он.
В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем Амир-Абдоллахян подтвердил, что Иран сохраняет нейтралитет в войне на Украине.
«У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но в связи с войной в Украине наша политика заключается не в отправке оружия сторонам конфликта, а в прекращении войны и прекращении переселения людей», – заявил министр иностранных дел Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что иранские беспилотники использовались в российских атаках на энергетическую инфраструктуру нескольких украинских городов.