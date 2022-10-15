Партия «Ээсти 200» получила неожиданно нового председателя, Каллас проиграла

«Сегодня нам нужно предпринять новый шаг, чтобы «Ээсти 200» добилась результатов на выборах, для которых у нас есть потенциал и на которые мы способны. Для этого мы все должны приложить совместные усилия, чтобы мы вышли на выборы самой сильной командой и с лучшим планом, и чтобы у людей было четкое понимание того, за что мы выступаем», – сказал Хуссар в своем выступлении. По его словам, «Ээсти 200» выступает за либеральную демократию, повышение безопасности, зеленую революцию.