Политическая партия "Ээсти 200" избрала Лаури Хуссара новым председателем на общем собрании, которое состоялось в Fotografiska 15 октября.
Партия «Ээсти 200» получила неожиданно нового председателя, Каллас проиграла
За Хуссара проголосовал 101 член партии. Кристина Каллас, нынешний председатель, также баллотировалась на пост председателя партии, набрав 94 голоса.
Хендрик Йоханнес Террас, руководитель молодежных организаций «Ээсти 200», отказался от своей кандидатуры на пост председателя в пользу Лаури Хуссара.
«Сегодня нам нужно предпринять новый шаг, чтобы «Ээсти 200» добилась результатов на выборах, для которых у нас есть потенциал и на которые мы способны. Для этого мы все должны приложить совместные усилия, чтобы мы вышли на выборы самой сильной командой и с лучшим планом, и чтобы у людей было четкое понимание того, за что мы выступаем», – сказал Хуссар в своем выступлении. По его словам, «Ээсти 200» выступает за либеральную демократию, повышение безопасности, зеленую революцию.
Политическая партия «Ээсти 200» также избирает сегодня новое правление, в которое помимо председателя входят еще восемь членов.
Помимо избрания председателя, правления и ревизионной комиссии, в план общего собрания входит утверждение основ программы выборов в Рийгикогу на 2023 год и представление аудиторского отчета.