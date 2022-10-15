Лаури Хуссар: будем участвовать в выборах с максимально сильной программой

«Руководство одной партией с большой поддержкой – очень трудная работа. Я, конечно, не создаю себе иллюзий здесь, но мне помогает поддержка команды «Ээсти 200» и тот факт, что мы мыслим одинаково», – сказал Хуссар.

Он признал, что Кристина Каллас отлично справилась с руководством партией, помогла написать программу «Ээсти 200» и составить долгосрочный план. Хуссар сказал, что Каллас обязательно продолжит участвовать в развитии партии и будет продолжать писать программу в будущем.

«Что я хочу сделать по-другому, так это то, что я хочу вывести партию на выборы как можно эффективнее, с очень сильным списком, сильной программой. Безусловно, важно, чтобы у партии было достаточно ресурсов, чтобы наш результат на выборах не снизился из-за отсутствия финансов. Я также хочу сделать в этой области то, что сегодня, возможно, не так много сделано партией «Ээсти 200» – сказал он.