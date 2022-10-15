Кристина Каллас об итогах выборов: я должна проанализировать, почему так получилось

– Как вы прокомментируете результаты сегодняшних выборов?

– Партия, вероятно, хотела изменений. C незначительным перевесом произошла смена председателя.

– Какова будет ваша будущая роль в партии?

– Буду продолжать работать, надеюсь, и в руководстве. Для меня по-прежнему важна сторона образования и науки, а также представление Тартуского региона.

– Вам жаль, что так вышло?

– Конечно, но моя дочь сделала хороший комментарий по этому поводу. Она была со мной здесь, на общем собрании, и после того, как стали известны результаты выборов, она сказал, что мама, может быть, у тебя теперь появится больше времени для меня.

– Насколько сложно будет новому лидеру Лаури Хуссару, особенно с учетом того, что до выборов осталось совсем немного времени?

– Фактически партия готова к предвыборной кампании, поэтому Лаури Хуссар все же возьмет на себя руководство партией, которая полностью готова.

– Результат выборов на самом деле очень равный. В чем могла быть ваша слабость, из-за которой члены партии выбрали Лаури Хуссара?