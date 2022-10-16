На полигоне в России открыли стрельбу: минимум 11 убитых

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственницу одного из мобилизованных в то же время сообщил, что двое вооруженных военных открыли стрельбу в части, в результате чего погибли 12 человек.

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По информации Telegram-канала Mash, погибшие – мобилизованные из Брянской области РФ. SOTA пишет, что на полигоне находилось более 100 жителей Брянской области, категорически отказавшихся от отправки в город Лиман в Донецкой области. Как пишет SOTA, военное руководство больше недели пыталось склонить их к участию в штурме города.

Также источник утверждает, что один из стрелявших на стрельбище смог убежать: у двух из нападавших были автоматы, у одного – пулемет. Остальные военнослужащие в это время были безоружными.

При этом источник говорит, что не знает, чем была вызвана стрельба, однако подчеркивает, что под пули попали не только жители Брянской области, но, как минимум, один человек из Подмосковья.

Еще один источник, находившийся в это время в медсанчасти и видевший раненых, добавляет, что расстреляны были добровольцы.

Еще одно свидетельство очевидца расстрела на полигоне в белгородском поселке Солоти ставит под сомнение версию Минобороны РФ о теракте.

«По данным источника, не попавшего под обстрел, однако наблюдавшего всю ситуацию, во время стрельб пулемет, до этого стрелявший по мишеням, был развернут самими стрелявшими в безоружную на тот момент толпу. Остановить нападавших удалось снайперам», – пишет SOTA.

Комментарий губернатора Белгородской области

На видео, которое губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале, он говорит, что страшное событие произошло на территории одной из воинских частей.

По его словам, «погибли и ранены многие военнослужащие». Точную цифру губернатор не назвал.

Он подчеркнул, что жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.