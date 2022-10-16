Прямая трансляция ⟩ В центре Таллинна проходит акция протеста

Протестующие будут требовать, чтобы электроэнергию населению и предприятиям продавали по себестоимости с вычетом платы за выбросы CO2. Также будут требовать в целях сдерживания инфляции снизить акцизы и налог с оборота на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другое топливо. По мнению партии, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около трех центов за киловатт-час.