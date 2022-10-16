Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и фракция «Идентичность и демократия» (ID) Европарламента проводят сегодня, 16 октября, в 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне акцию протеста. Postimees ведет прямую трансляцию.
Прямая трансляция ⟩ В центре Таллинна проходит акция протеста
В центре Таллинна проходит акция протеста
Как заявляет EKRE, во время акции протеста от правительства будут требовать снизить цену на электроэнергию.
Протестующие будут требовать, чтобы электроэнергию населению и предприятиям продавали по себестоимости с вычетом платы за выбросы CO2. Также будут требовать в целях сдерживания инфляции снизить акцизы и налог с оборота на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другое топливо. По мнению партии, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около трех центов за киловатт-час.
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