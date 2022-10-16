«Сирийский мясник» в Украине: западные эксперты о Суровикине

Как сообщали российские СМИ, другой офицер, полковник Андрей Штакал, застрелился в кабинете Суровикина в 2004 году после разговора с командиром на повышенных тонах. Но вину Суровикина в смерти офицера снова не доказали.

«Более 30 лет карьера Суровикина была отмечена обвинениями в коррупции и жестокости», – пишет о генерале британская The Guardian, ссылаясь на данные спецслужб. Помимо прочего, в 1995 году он был приговорен к условному тюремному заключению за пособничестве в незаконной торговле оружием, однако позднее обвинение и судимость были сняты.

«Как в Сирии, в Украине не получится»

Чего следует ожидать от Суровикина после того, как его назначили командующим российскими войсками в Украине? Будет ли он применять такую же военную тактику, как и в Сирии? В конце июня 2022 года Суровикину после долгих боев и ценой огромных человеческих потерь удалось захватить город Северодонецк в Донбассе. Но, как заявил новостному порталу T-Online австрийский эксперт по России и Восточной Европе Герхард Манготт, генералу явно доверяли больше, чем его предшественникам. «Однако он не может в корне изменить ситуацию, которая привела к тому, что российская армия вынуждена обороняться», – сказал он, добавив, что, учитывая имеющиеся у России проблемы, от Суровикина не стоит ожидать гарантированного перелома в войне.