Назначение Сергея Суровикина на пост командующего войсками РФ в Украине должно удовлетворить сторонников жестких действий РФ. Но вести войну в Украине так же, как в Сирии, генералу вряд ли удастся, пишет DW.
«Сирийский мясник» в Украине: западные эксперты о Суровикине
56-летнего генерала армии Сергея Суровикина – нового командующего группировкой российских войск в Украине – в социальных сетях часто называют «сирийским мясником», «каннибалом» или «генералом Армагеддона». Он дважды руководил российскими войсками в войне в Сирии – в 2017 году и 2019 году. После вторжения России в Украину в феврале Суровикин командовал Южной группировкой войск.
Почему именно Суровикин?
Его назначение на пост командующего российскими войсками в Украине вписывается в выбранную президентом Владимиром Путиным стратегию эскалации, считает Маргарете Кляйн, эксперт по вопросам безопасности и военной политики России из берлинского Фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP).
«Идея состоит в том, чтобы оказать психологическое воздействие на Украину, деморализовать ее и таким образом сдержать ее контрнаступление», – рассказала она в интервью DW. Кляйн также считает, что российская армия под командованием Суровикина будет наносить значительно больше ударов по гражданским объектам, чем раньше.
За преступления в Сирии Суровикин получил «Героя России»
Правозащитные организации считают Суровикина ответственным за военные преступления в Сирии и террор гражданского населения. По данным Human Rights Watch, при нем были разбомблены больницы в провинции Идлиб, хотя было известно, что в них было много детей. Также утверждается, что Суровикин по крайней мере одобрил, если не приказал, проводить химические атаки против гражданского населения в Сирии.
Правозащитники HRW считают, что Суровикин также несет ответственность за бомбардировки Алеппо, который российские Военно-воздушные силы превратили в руины в 2016 году. За военную операцию в Сирии Путин наградил Суровикина в 2017 году званием «Герой России».
Также в 2017 году указом президента России Владимира Путина Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами страны. Впервые в истории во главе воздушных сил встал человек без опыта работы в авиации.
Обвинения в гибели противников ГКЧП
Уроженец Новосибирска Сергей Суровикин в 1987 году с золотой медалью окончил высшее военное училище в Омске. В 1991 году, во время неудавшегося августовского путча, будучи командиром мотострелкового батальона, он использовал БМП для прорыва баррикад, установленных противниками ГКЧП на Садовом кольце. В результате трое демонстрантов погибли, один – Дмитрий Комарь – был раздавлен гусеницами.
После провала ГКЧП Суровикин более шести месяцев провел под следствием. Он отрицал свою вину в гибели людей: он только выполнял приказы, заявил Суровикин в прокуратуре. В итоге он был не просто освобожден, а, по информации российских СМИ, повышен в звании по личному указанию президента России Бориса Ельцина.
В дальнейшем «готовность Суровикина неукоснительно выполнять все приказы сняла все мыслимые вопросы о его противоречивой автобиографии», пишут западные эксперты.
Известен своей «безграничной жестокостью»
После этого Суровикин продолжил успешную карьеру в российской армии. Среди прочего, он принимал участие во второй чеченской войне в 2004 и 2005 годах в качестве командира мотострелковой дивизии. В докладе Jamestown Foundation, американского военно-аналитического центра, говорится, что Суровикин известен в российской армии своей «безграничной безжалостностью».
В частности, он неоднократно обвинялся в физическом насилии над подчиненными, говорится в докладе. В марте 2004 года подполковник Виктор Цибизов обратился в прокуратуру с жалобой, что его якобы избил командир дивизии генерал-майор Сергей Суровикин за то, что на довыборах в Госдуму 14 марта он, якобы, проголосовал «не за того кандидата». Впрочем, никаких доказательств вины Суровикина найдено не было.
Как сообщали российские СМИ, другой офицер, полковник Андрей Штакал, застрелился в кабинете Суровикина в 2004 году после разговора с командиром на повышенных тонах. Но вину Суровикина в смерти офицера снова не доказали.
«Более 30 лет карьера Суровикина была отмечена обвинениями в коррупции и жестокости», – пишет о генерале британская The Guardian, ссылаясь на данные спецслужб. Помимо прочего, в 1995 году он был приговорен к условному тюремному заключению за пособничестве в незаконной торговле оружием, однако позднее обвинение и судимость были сняты.
«Как в Сирии, в Украине не получится»
Чего следует ожидать от Суровикина после того, как его назначили командующим российскими войсками в Украине? Будет ли он применять такую же военную тактику, как и в Сирии? В конце июня 2022 года Суровикину после долгих боев и ценой огромных человеческих потерь удалось захватить город Северодонецк в Донбассе. Но, как заявил новостному порталу T-Online австрийский эксперт по России и Восточной Европе Герхард Манготт, генералу явно доверяли больше, чем его предшественникам. «Однако он не может в корне изменить ситуацию, которая привела к тому, что российская армия вынуждена обороняться», – сказал он, добавив, что, учитывая имеющиеся у России проблемы, от Суровикина не стоит ожидать гарантированного перелома в войне.
Аналогичных взглядов придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW). «Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей »сириизации« российских операций в Украине, потому что боевые действия в Украине принципиально отличаются от боевых действий в Сирии», – указали они. Поэтому методы, которые генерал применял в Сирии, не сработают. «Россия не может и дальше "сириизировать" войну в основном из-за своей неспособности завоевать превосходство в воздухе, что исключает ее способность начать массированные ковровые бомбардировки по всей Украине, которые она провела в Сирии», – отмечают в ISW.
Аналитики полагают, маловероятным, что Суровикин в качестве командующего российской группировкой войск сможет привести к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока западные партнеры Украины продолжают поставлять Киеву средства противовоздушной обороны, необходимые для предотвращения завоевания Россией превосходства в воздухе.
Обстрелы Украины усилятся?
При этом назначение Суровикина и массированный ракетный обстрел Украины 10-11 октября, к подготовке которого новый командующий, вероятнее всего, не имел никакого отношения (по данным украинской разведки, приказ о нанесении ударов был подготовлен еще 2-3 октября) было с энтузиазмом встречено теми российскими кругами, которые хотели бы видеть более жесткие действия России в Украине. В первую очередь, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и хозяином ЧВК «Вагнера», бизнесменом Евгением Пригожиным.
Как полагают в ISW, назначение Суровикина может быть частью более широкой кампании по укреплению общественного мнения о российском военном истеблишменте. «Российское МО явно заинтересовано в восстановлении своего общественного имиджа, а информационный эффект от ракетных ударов 10 октября и назначение Суровикина, героя экстремистской националистической части российского информационного пространства, вероятно, направлены на удовлетворение наиболее громких голосов в этом сообществе», – отмечают аналитики.
По мнению Маргарете Кляйн, успех Суровикина на посту командующего российскими войсками в Украине зависит, прежде всего, от того, удастся ли ему улучшить координацию внутри вооруженных сил РФ.