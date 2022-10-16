Ракету-носитель для первого в истории пуска из Британии доставили в Корнуолл

Двуступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолета-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

LauncherOne привезли в Корнуолл из Калифорнии на военном самолете и начали постепенно готовить к полету. Запуск должен состояться в ноябре – ракета выведет на орбиту сразу девять спутников, в основном британских.

Директор Корнуольского космопорта Мелисса Торп присутствовала при разгрузке ракеты, которую сразу поместили в монтажный корпус космодрома.

«Чтобы дожить до этой минуты нам понадобилось восемь лет тяжелой работы - кровь, пот и слезы всей команды», – говорит она.

«И только на прошлой неделе произошло столько всего. Бам-бам-бам – один важный момент за другим. Приехали спутники, прилетел самолет-носитель, потом оборудование для управления полетом, а теперь и ракета. Нам трудно во все это поверить», – говорит она.

Ракету выведет на орбиту принадлежащий Virgin «Боинг-747» по прозвищу Cosmic Girl («Космическая девушка») Фото: Spaceport Cornwall

«Горизонтальную» систему запуска ракеты разработали в компании Virgin Orbit.

Штаб-квартира компании базируется в Лонг-бич, пригороде Лос-Анджелеса, а для запуска своих ракет Virgin применяет модифицированную версию собственного «Боинга-747», который называют Cosmic Girl (или «Космическая девушка»). Ракета-носитель крепится ему под крыло.