Двор эстонской фирмы превратился в смертельную ловушку

Впервые водоем-убийца перешагнул новостной порог неделю назад, когда утром 8 октября спасатели были вызваны в деревню Варья в волость Люганузе, где лиса попала в беду в водозаборе со скользкими краями. Спасатели попытались помочь ей выбраться, опуская ветки деревьев, но на помощь измученному животному также был отправлен спасатель в спецкостюме. Он и вытащил из воды лису, находящуюся в бессознательном состоянии, и сделал массаж сердца, но, к сожалению, животное не выжило.