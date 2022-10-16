Невидимые и забытые. Истории детей Балканских войн, рожденных от насильников-солдат их жертвами

Сегодня, по словам Лейлы, у них хорошие отношения: «Я всегда навещаю ее, когда приезжаю в Боснию. Я люблю эту страну, и Босния всегда будет моим вторым домом».

И тем не менее каждый раз при посещении матери Лейла «словно чувствует в комнате запах войны», а на мать иногда накатывают страшные воспоминания.

Теперь Лейла Дэймон открыто рассказывает о своем происхождении Фото: Privatna arhiva

Знакомство Айны и Лейлы

Лейла рассказала свою историю Би-би-си еще в 2014 году. Ей тогда уже было за 20, но она не знала ни одного человека, которому бы довелось пережить что-то подобное.

Айна к тому моменту знала правду о своем происхождении уже семь лет, но других детей с похожей судьбой тоже не знала.

Девушки познакомились благодаря Амре Делич, нейропсихиатру и психотерапевту из Зеницы, которая много лет работает с женщинами, пережившими изнасилования военными.

Самим женщинам-жертвам помогают многочисленные благовторительные организации - а вот детьми, рожденными от насильников, по ее словам, никто не занимается.

Сам термин - дети, рожденные из-за войны, - она впервые услышала в июне 2015 года, когда на международной конференции познакомилась с детьми из Германии, рожденными в период оккупации Германии после Второй мировой войны, в результате изнасилования солдатами армии союзников.