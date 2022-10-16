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Илон Маск пообещал продолжить финансирование Starlink в Украине

AFP/BNS
Илон Маск пообещал продолжить финансирование Starlink в Украине
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Joe Skipper/Twitter

Американский миллиардер Илон Маск объявил в субботу, что его компания продолжит платить за спутниковый интернет Starlink в раздираемой войной Украине.

Днем ранее Маск заявил, что не может продолжать финансирование проекта. «Черт с ним», – пишет он в Twitter. 

«В то время как Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство». SpaceX заявляет, что эксплуатация Starlink обойдется в 120 миллионов долларов до конца года и 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Starlink предлагает высокоскоростное широкополосное соединение клиентам, находящимся в районах с плохим покрытием интернета или сети мобильного интернета, в виде своей услуги, запущенной в конце 2020 года, и делает это при помощи спутников, летающих на низкой околоземной орбите.

Услуга получила известность после того, как Маск раздал украинским военным антенны и модемы для улучшения коммуникационных возможностей вооруженных сил.

По состоянию на 2019 год Starlink отправила в космос около 3000 спутников. Компания планирует отправить в космос в общей сложности 42 000 спутников для улучшения связи.

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