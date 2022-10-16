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А как же санкции? Европа по-прежнему импортирует ядерную энергию из России

rus.postimees.ee
А как же санкции? Европа по-прежнему импортирует ядерную энергию из России
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Фото: Shutterstock

Даже спустя более семи месяцев после начала войны в Украине российский ядерно-топливный сектор остался незатронутым санкциями, введенными Евросоюзом, пишет популярный американский инвестиционный канал CNBC.

Несмотря на восемь санкционных пакетов, целенаправленные меры по сдерживанию экспорта энергоносителей и призывы Украины ввести эмбарго на всю ядерную торговлю, потоки ядерного топлива по-прежнему идут из России в Европу.

Глава отдела устойчивого финансирования Greenpeace в ЕС Ариадна Родриго сказала CNBC, что продолжающаяся ядерная торговля России – это полное безумие. «Если правительства стран Евросоюза действительно хотят прекратить войну, то они должны перерезать пуповину, связывающую европейский атомный сектор с Кремлем, и сосредоточиться на энергосбережении и возобновляемых источниках энергии», – сказала Родриго.

В последнем пакете санкций Еврокомиссия не коснулась российского ядерного топлива. По словам Родриго, Венгрия и Болгария наиболее активно выступали против введения санкций в отношении российского урана и другого ядерного арсенала.

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