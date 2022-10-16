КРИСТЬЯН ЯРВАН ⟩ Мартин Хельме не понял, как работает электричество

Именно фондовая биржа, которую проклинает Мартин Хельме, обеспечивала нас дешевой электроэнергией в 2021 году, а сланцевая электроэнергия уже тогда не являлась дешевой.

Аналогичные вопросы вызывает заявление Мартина Хельме о том, что универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше, чем в 2021 году.

Почему по сравнению с 2021 годом? Потому что тогда не было войны, цена на газ была невероятно дешевой по сравнению с сегодняшним днем, а электроэнергия с латвийских газовых станций стоила даже дешевле, чем продукция наших сланцевых станций. В то время в этом районе в принципе было много дешевой электроэнергии. Дешевая гидроэлектроэнергия шла из Норвегии, дешевая атомная электроэнергия из Финляндии, газовая электроэнергия в несколько раз дешевле нынешней – из Латвии. Тогда даже из России в этот регион поступало большое количество дешевой электроэнергии, прежде всего через Финляндию.

Зачастую в то время электроэнергия на бирже была настолько дешевой, что наша дорогая сланцевая электроэнергия вовсе не могла выйти на биржу, а станции даже приходилось закрывать. Но повторю еще раз: дешевая электроэнергия была не отечественной сланцевой электроэнергией, а импортным товаром из других стран. Именно фондовая биржа, которую проклинает Мартин Хельме, обеспечивала нас дешевой электроэнергией в 2021 году, а сланцевая электроэнергия уже тогда не являлась дешевой.