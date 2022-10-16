КРИСТЬЯН ЯРВАН ⟩ Мартин Хельме не понял, как работает электричество

Неужели Мартин Хельме этого не понимает? Или он намеренно сбивает с толку? Однако хотелось бы надеяться, что председатель EKRE, как и правительство, желает народу только добра. Тогда мы могли бы просто списать его ошибки на незнание и двигаться дальше, оставаясь в дружеских отношениях.
Мартин Хельме страдает от той же проблемы, что и другие руководители EKRE: он усердно пытается компенсировать недостаток знаний и некомпетентность.
Я не верю, что лидер крупной парламентской партии намеренно лжет своим сторонникам. Эстонский политик не может быть таким циничным. Скорее, я думаю, что Мартин Хельме страдает от той же проблемы, что и другие руководители EKRE: он усердно пытается компенсировать недостаток знаний и некомпетентность.
Если бы он разбил предложенную им цену на сланцевую электроэнергию в размере 3 центов за киловатт-час хотя бы на три самые основные статьи затрат сланцевого завода – стоимость топлива, эксплуатационные расходы и износ, – то, возможно, он сам бы понял, что такого дешевого сланца не бывает, не говоря уже о том, что помимо топлива время от времени станции нуждаются в обслуживании и ремонте, а работникам сланцевых заводов еще и надо платить зарплату. Но проще и, видимо, политически эффективнее выдавать желаемое за действительное и устраивать протесты.
Отсутствие чувства реальности у лидеров EKRE не будет бросаться в глаза, пока они в оппозиции, но во власти сразу станет понятно, что обещанных молочных рек и гор каши народу они принести не могут. Или вы помните какое-нибудь реальное обещание, которое EKRE выполнила, будучи в правительстве?
Когда Мартин Хельме в 2003 году организовал кампанию против вступления Эстонии в ЕС, он пугал людей, в том числе, заявлением: «Если присоединимся, нужно будет ликвидировать булыжную мостовую в старом городе Таллинна!».
К сожалению, спустя 20 лет мы все еще слышим от него экспертные мнения того же уровня.