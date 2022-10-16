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КРИСТЬЯН ЯРВАН ⟩ Мартин Хельме не понял, как работает электричество

Кристьян Ярван
, министр предпринимательства и информационных технологий («Отечество»)
Мартин Хельме не понял, как работает электричество
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Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Sander Ilvest
  • Цена на электроэнергию, обещанная Мартином Хельме, невозможна
  • Именно биржа обемпечивала нам дешевую электроэнергию в 2021 году
  • EKRE охотно пытается компенсировать нехватку знаний

Несколько дней назад мне довелось прочитать, как председатель EKRE Мартин Хельме подстрекал своих сторонников к протесту против правительства, говоря, что из эстонского горючего сланца можно производить электроэнергию по цене 3 цента за кВтч, но правительство просто не хочет предоставлять электроэнергию так дешево. Естественно, возник вопрос, неужели Хельме ничего не знает об эстонском производстве электроэнергии?

Два года назад Мартин Хельме еще был министром финансов. Он был единственным представителем общего собрания Eesti Energia, олицетворением государства как собственника крупной государственной компании. Он действительно не помнит? Или его не интересовали производственные затраты Eesti Energia? Или интересовали, но он в них не разобрался? Как может человек, который был министром финансов и поэтому должен чувствовать себя в мире чисел как дома, путать даже самые простые числа?

Наконец, я вспомнил статью Eesti Ekspress, в которой сам Мартин Хельме честно признается: «Я совершенно туп в области математики – я даже не могу играть в карты, потому что не умею считать числа». Возможно, это поможет немного прояснить ситуацию.

Производственные затраты Eesti Energia – не ракетостроение. Средняя стоимость топлива трех самых эффективных сланцевых заводов составляет 3,64 цента за кВтч, эксплуатационные расходы – 1,57 цента за кВтч, а потребление – 1,4 цента за кВтч. Итого 6,61, а не 3 цента, как утверждает Мартин Хельме. Но Eesti Energia также должна получать некоторую прибыль, потому что без нее ни одно предприятие не может осуществлять инвестиции, а текущая ситуация ясно показала, что нам нужно больше производственных единиц. Мы добавим еще 1,4 цента в качестве разумной прибыли. Мы уже получаем 8 центов за кВтч — без всяких экологических сборов и без пресловутой квоты на СО2. Это почти в три раза больше, чем 3 цента Мартина Хельме за кВтч, которые даже не покрывают расход топлива.

Именно фондовая биржа, которую проклинает Мартин Хельме, обеспечивала нас дешевой электроэнергией в 2021 году, а сланцевая электроэнергия уже тогда не являлась дешевой.

Аналогичные вопросы вызывает заявление Мартина Хельме о том, что универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше, чем в 2021 году.

Почему по сравнению с 2021 годом? Потому что тогда не было войны, цена на газ была невероятно дешевой по сравнению с сегодняшним днем, а электроэнергия с латвийских газовых станций стоила даже дешевле, чем продукция наших сланцевых станций. В то время в этом районе в принципе было много дешевой электроэнергии. Дешевая гидроэлектроэнергия шла из Норвегии, дешевая атомная электроэнергия из Финляндии, газовая электроэнергия в несколько раз дешевле нынешней – из Латвии. Тогда даже из России в этот регион поступало большое количество дешевой электроэнергии, прежде всего через Финляндию.

Зачастую в то время электроэнергия на бирже была настолько дешевой, что наша дорогая сланцевая электроэнергия вовсе не могла выйти на биржу, а станции даже приходилось закрывать. Но повторю еще раз: дешевая электроэнергия была не отечественной сланцевой электроэнергией, а импортным товаром из других стран. Именно фондовая биржа, которую проклинает Мартин Хельме, обеспечивала нас дешевой электроэнергией в 2021 году, а сланцевая электроэнергия уже тогда не являлась дешевой.

Готовясь к войне, Россия подняла цену на газ до потолка, и цена на латвийское газовое электричество вдруг стала совершенно невыносимой. Когда Финляндия после начала войны отказалась от российского электричества, возник дефицит электроэнергии, на рынок вышли сверхдорогие латвийские станции и взвинтили биржевые цены.

Сланцевая электроэнергия не была дешевой в 2021 году и не является таковой даже сейчас, но сравнение цены на отечественную сланцевую электроэнергию и универсальное обслуживание по стоимости ее производства с крайне дешевой биржевой ценой 2021 года совершенно неадекватно и неуместно, потому что отечественная сланцевая электроэнергия в 2021 году не была в пять раз дешевле, чем сейчас. Выросла только биржевая цена, и то в основном из-за резкого повышения цены на газ.

В 2021 году иностранная гидро-, атомная и газовая электроэнергия была в пять раз дешевле, чем цена универсальной услуги, но Эстонское государство не может диктовать иностранным электростанциям, по какой цене они должны продавать нам электроэнергию. Поэтому обязанность универсального обслуживания пришлось возложить на сланцевые заводы Эстонской государственной компании. Если вы хотите сравнить цену универсальной услуги, то есть сланцевой электроэнергии, с 2021 годом, то для сравнения следует использовать цену сланцевой электроэнергии на тот момент, а не дешевую импортную электроэнергию.

Мы сможем снова получать электроэнергию по цене 2021 года только в том случае, если в этом регионе снова будет производиться достаточно дешевой электроэнергии, которой, к сожалению, не является сланцевая электроэнергия. Универсальная услуга явно дешевле текущей биржевой цены и предлагаемых сейчас фиксированных пакетов – особенно с учетом прогнозов на зиму. Универсальная услуга, осуществляемая под руководством «Отечества», гарантирует, что во всех эстонских домах будет тепло и ясно даже в наступающую суровую зиму.

Неужели Мартин Хельме этого не понимает? Или он намеренно сбивает с толку? Однако хотелось бы надеяться, что председатель EKRE, как и правительство, желает народу только добра. Тогда мы могли бы просто списать его ошибки на незнание и двигаться дальше, оставаясь в дружеских отношениях. 

Мартин Хельме страдает от той же проблемы, что и другие руководители EKRE: он усердно пытается компенсировать недостаток знаний и некомпетентность.

Я не верю, что лидер крупной парламентской партии намеренно лжет своим сторонникам. Эстонский политик не может быть таким циничным. Скорее, я думаю, что Мартин Хельме страдает от той же проблемы, что и другие руководители EKRE: он усердно пытается компенсировать недостаток знаний и некомпетентность.

Если бы он разбил предложенную им цену на сланцевую электроэнергию в размере 3 центов за киловатт-час хотя бы на три самые основные статьи затрат сланцевого завода – стоимость топлива, эксплуатационные расходы и износ, – то, возможно, он сам бы понял, что такого дешевого сланца не бывает, не говоря уже о том, что помимо топлива время от времени станции нуждаются в обслуживании и ремонте, а работникам сланцевых заводов еще и надо платить зарплату. Но проще и, видимо, политически эффективнее выдавать желаемое за действительное и устраивать протесты.

Отсутствие чувства реальности у лидеров EKRE не будет бросаться в глаза, пока они в оппозиции, но во власти сразу станет понятно, что обещанных молочных рек и гор каши народу они принести не могут. Или вы помните какое-нибудь реальное обещание, которое EKRE выполнила, будучи в правительстве?

Когда Мартин Хельме в 2003 году организовал кампанию против вступления Эстонии в ЕС, он пугал людей, в том числе, заявлением: «Если присоединимся, нужно будет ликвидировать булыжную мостовую в старом городе Таллинна!».

К сожалению, спустя 20 лет мы все еще слышим от него экспертные мнения того же уровня.

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