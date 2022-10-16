Кровавые разборки привели к порче имущества: агрессивный человек разбил стекло в автобусе

Руководитель Atko Bussiliinid в Вильяндимаа Яннар Виссак рассказал, что перед тем, как автобус 50А доехал до Каркси-Нуйя, там произошла драка. К моменту, когда автобус подъехал к остановке, полицию уже вызвали, но дебоширы еще передвигались по городу.

В автобус также пытался попасть пьяный мужчина, который сам признался в избиении. Водитель автобуса отказался пускать его, закрыл двери и отправился в Абья-Палуойя. Затем агрессивно настроенный пьяный мужчина побежал за автобусом и разбил одно из его боковых окон. Когда автобус остановился, агрессор скрылся с места происшествия.

По словам Виссака, рейс пришлось прервать и отправить из Вильянди новый автобус, который с большим опозданием доставил пассажиров к месту назначения.

По данным полиции, в 19:00 их вызвали на автовокзал Каркси-Нуйя, где, помимо разбитого стекла автобуса, нужно было урегулировать конфликт между тремя мужчинами. Один мужчина был настолько травмирован в драке, что скорая помощь отвезла его в больницу для оказания первой помощи, но в пятницу вечером его уже отпустили на домашнее лечение.