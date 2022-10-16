«Проверьте, прежде чем поливать грязью»: жительница Эстонии обратилась в полицию из-за поста в Facebook

Жительница Сааремаа Керли Кальюлайд-Луугус подала в полицию заявление и обвинила в клевете опубликовавшего пост в Facebook человека, по словам которого Керли без причины паркует свой BMW на месте для инвалидов.
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11 октября в группе Facebook «Märgatud Saaremaa» была размещена фотография автомобиля Кальюлайд-Луугус: он был оставлен у магазина Maxima в Курессааре на парковочном месте, предназначенном для машин людей с ограниченными возможностями. В пояснении к фотографии автор поста написал: «Президент сааремааского клуба бмвшников во всей своей красе служит примером для своих товарищей».