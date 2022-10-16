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Галерея ⟩ Около сотни жителей Пярнумаа приехали протестовать против высоких цен на электричество

Мерле Раллманн
, Pärnu Postimees
Около сотни жителей Пярнумаа приехали протестовать против высоких цен на электричество
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Фото: Jüri Looring

Сегодня утром около ста жителей Пярнумаа собрались на парковке перед пярнуским театром Эндла, чтобы отправиться в столицу. Они едут выражать свое недовольство по поводу высоких цен на электроэнергию и энергетической политики правительства. Среди них были также жители Саарде и Хяэдемеэсте.

На акции протеста, организованной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) на площади Вабадузе в Таллинне, от правительства требуют снижения цен на электроэнергию.

По словам главы EKRE в Пярнумаа Хелле Куллеркуп, по дороге подберут еще двадцать человек. «Оба автобуса определенно будут заполнены», – сказала Куллеркупп. На вопрос, не мало ли двух автобусов, она ответила, что людям пока комфортно. «Они еще не ощутили на себе истинных затрат, потому что отопительный сезон только начался, но цены на электричество и газ в самом деле сумасшедшие», – пояснила Куллеркупп, которая платит за электричество около двухсот евро, несмотря на то, что у нее печное отопление.

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