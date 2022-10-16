Галерея ⟩ Около сотни жителей Пярнумаа приехали протестовать против высоких цен на электричество

По словам главы EKRE в Пярнумаа Хелле Куллеркуп, по дороге подберут еще двадцать человек. «Оба автобуса определенно будут заполнены», – сказала Куллеркупп. На вопрос, не мало ли двух автобусов, она ответила, что людям пока комфортно. «Они еще не ощутили на себе истинных затрат, потому что отопительный сезон только начался, но цены на электричество и газ в самом деле сумасшедшие», – пояснила Куллеркупп, которая платит за электричество около двухсот евро, несмотря на то, что у нее печное отопление.