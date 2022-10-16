Сегодня утром около ста жителей Пярнумаа собрались на парковке перед пярнуским театром Эндла, чтобы отправиться в столицу. Они едут выражать свое недовольство по поводу высоких цен на электроэнергию и энергетической политики правительства. Среди них были также жители Саарде и Хяэдемеэсте.
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Галерея ⟩ Около сотни жителей Пярнумаа приехали протестовать против высоких цен на электричество
Около сотни жителей Пярнумаа приехали протестовать против высоких цен на электричество
На акции протеста, организованной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) на площади Вабадузе в Таллинне, от правительства требуют снижения цен на электроэнергию.