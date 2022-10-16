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Из жизни ушел художник Юри Аррак

Kultuuritoimetus
Из жизни ушел художник Юри Аррак
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Фото: Eero Vabamägi

Художник Юри Аррак (1936-2022) скончался в ночь на 16 октября.

Аррак родился 24 октября 1936 года в Таллинне. В 1955 году окончил Таллиннский Горный техникум, с 1961 по 1966 год учился в Эстонском национальном художественном институте, в 1966 году изучал художественную обработку металла.

Входил в состав группы художников АNK '64. Уже будучи студентом, помимо работы по металлу, он начал заниматься живописью и графикой. На ранних картинах и гравюрах фигуры плоские («Прибытие на иностранную станцию», 1970, частное собрание, Таллинн; «Бой кентавров с лапифами», 1972), позже они стали объемными. Описываемый им мир парадоксален, персонаж-маска повторяется от картины к картине, приобретая новый смысл в зависимости от контекста. Произведение повествовательное, основанное на культурной традиции. В творчестве Аррака используются архетипы, изменения и пародийные интерпретации мифов, считавшихся священными, и предлагаются новые («Отъезд из Европы», 1975; «Борьба Юри с драконом», 1979; «Перевозчики», 1980; «Люди с предметами», 1985, Эстонский фонд художественных инвестиций).

Картины Аррака использовались в оформлении альбомов группы Metsatöll.

Он был лауреатом многих художественных и национальных наград, в том числе имел орден Белой звезды II степени (2000 г.).

В студии Юри и Юку-Калле Аррака.
В студии Юри и Юку-Калле Аррака. Фото: Eleri Muhkel
Юри Аррак. «Лицо». 1972. Тушь. Коллекция Маргуса Пунаба.
Юри Аррак. «Лицо». 1972. Тушь. Коллекция Маргуса Пунаба. Фото: Stanislav Stepaško
Юри Аррак. «Солист». 1966. Акварель, ассамбляж. Коллекция Андреса Эйларта.
Юри Аррак. «Солист». 1966. Акварель, ассамбляж. Коллекция Андреса Эйларта. Фото: Stanislav Stepaško
Работы Юри Аррака можно увидеть в Музее нового искусства.
Работы Юри Аррака можно увидеть в Музее нового искусства. Фото: Mailiis Ollino
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