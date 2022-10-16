По словам председателя EKRE Мартина Хельме, причиной энергетического кризиса стали политические решения. Хельме заявил, что Eesti Energia может продавать электроэнергию по три цента и при этом быть в плюсе.
Хельме: Eesti Energia получала бы прибыль даже при цене в три цента за киловатт
Председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что энергетический кризис был вызван политическими решениями, а повышение цен возникло в административном порядке. По его словам, политики из правительства могут сразу же снизить цену на электроэнергию. Он добавил, что если будут также внесены налоговые изменения и другие нормативные изменения, цены на топливо и газ могут быть снижены.
«В первую очередь необходимо избавиться от квоты СО2, а сделать это можно несколькими способами: можно компенсировать производителю, можно компенсировать потребителю, а можно не включать вообще. Все мы знаем, что Eesti Energia блефует насчет своей производственной цены, производственная цена не так высока, как говорят».
Хельме сказал, что правительство просто обязано приказать Eesti Energia продавать электроэнергию по фиксированной цене. Он заявил, что если бы Eesti Energia продавала электроэнергию по три цента за киловатт, все равно у предприятия была бы прибыль.