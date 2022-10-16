Хельме: Eesti Energia получала бы прибыль даже при цене в три цента за киловатт

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что энергетический кризис был вызван политическими решениями, а повышение цен возникло в административном порядке. По его словам, политики из правительства могут сразу же снизить цену на электроэнергию. Он добавил, что если будут также внесены налоговые изменения и другие нормативные изменения, цены на топливо и газ могут быть снижены.

«В первую очередь необходимо избавиться от квоты СО2, а сделать это можно несколькими способами: можно компенсировать производителю, можно компенсировать потребителю, а можно не включать вообще. Все мы знаем, что Eesti Energia блефует насчет своей производственной цены, производственная цена не так высока, как говорят».