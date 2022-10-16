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Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

BNS
Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Toms Kalnins

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник будет находиться в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам, где основное внимание будет уделено агрессии России против Украины, ситуации с правами человека в Иране и отношениям ЕС с Китаем.

Приоритетом Эстонии в дискуссиях является повышение цены агрессии для России и привлечение России к ответственности за агрессию и военные преступления в Украине.

Из Люксембурга министр иностранных дел Рейнсалу направится в Берлин, где во вторник примет участие во внешнеполитическом форуме Körber-Stiftung и встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Берброк.

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