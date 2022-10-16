Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник будет находиться в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам, где основное внимание будет уделено агрессии России против Украины, ситуации с правами человека в Иране и отношениям ЕС с Китаем.