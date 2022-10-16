Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник будет находиться в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам, где основное внимание будет уделено агрессии России против Украины, ситуации с правами человека в Иране и отношениям ЕС с Китаем.
Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам
Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам
Приоритетом Эстонии в дискуссиях является повышение цены агрессии для России и привлечение России к ответственности за агрессию и военные преступления в Украине.
Из Люксембурга министр иностранных дел Рейнсалу направится в Берлин, где во вторник примет участие во внешнеполитическом форуме Körber-Stiftung и встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Берброк.