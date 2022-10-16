Трасс ведет кризисные переговоры с новым министром финансов Великобритании

Она призналась, что увольнение ее хорошего друга Квази Квартенга, который всего месяц занимал пост министра финансов, было для нее болезненным.

Однако премьер-министр написала в газете The Sun: «Мы не сможем проложить путь к экономике с низкими налогами и высокими темпами роста, если не сохраним уверенность рынков в нашей цели – обеспечить сильную валюту».

Доверие было серьезно подорвано 23 сентября, когда Квартенг и Трасс обнародовали правую программу, вдохновленную экономической политикой президента США Рональда Рейгана в 1980-х годах, которая включала снижение налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов, которые будут финансироваться за счет значительного увеличения государственного долга.

Рынки отреагировали повышением стоимости займов миллионов британцев, поддержка консерваторов упала, внутри партии разгорелся неприкрытый внутренний конфликт. В пятницу Трасс уволила Квартенга, несмотря на то, что он был одним из авторов бюджетного пакета. Новый канцлер казначейства Джереми Хант отменяет снижение налогов и заставляет министерства сокращать расходы.