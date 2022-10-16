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В следующем году на учебные сборы пригласят рекордное количество резервистов

Уве Гнадентайх
, журналист
В следующем году на учебные сборы пригласят рекордное количество резервистов
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Учения на авиабазе в Ямари.
Учения на авиабазе в Ямари. Фото: Kaitseväe peastaap/n-srs Juhan Soone.

В следующем году почти 26 000 резервистов будут приглашены на учения.

Соответствующее распоряжение подписал на этой неделе министр обороны Ханно Певкур. Целью учений является проверка и поддержание готовности подразделений, уровня подготовки, а также пополнение ранее полученных знаний и навыков.

«Учебные сборы – это тест на зрелость как для резервистов, так и для действующих военных. Они должны показать, что наша модель обороны, основанная на резервной армии, действительно работает. У нас есть техника, оружие и инструкторы для резервистов, которые могут проводить сборы такого масштаба», – сказал Певкур.

Среди 25 700 резервистов есть те, кто в 2023 году несколько раз примут участие в учебных сборах оборонительных войск, но в разные периоды обучения. Например, обучение подразделений сухопутной обороны будет проходить циклами. В целом призыв на учения проходит в три этапа: сначала на учебные сборы приглашаются офицеры, затем унтер-офицеры и, наконец, солдаты. Приглашение принять участие в учебных сборах рассылается не менее чем за 120 дней до его проведения.

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