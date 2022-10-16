В понедельник ожидается поистине осенняя погода

Сегодня ночью в Эстонии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 10-15, порывы до 22 м/с. Температура воздуха 6..12°C.