Сегодня ночью в Эстонии будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 10-15, порывы до 22 м/с. Температура воздуха 6..12°C.
В понедельник ожидается поистине осенняя погода
В понедельник ожидается поистине осенняя погода
Завтра днем ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами дождь, после полудня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, после полудня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 10..13°C.
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