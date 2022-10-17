Студия Postimees: МВД больше не видит в деятельности ЭПЦ МП никаких рисков для безопасности Эстонии?

- Можно ли сказать, что действия митрополита ЭПЦ МП Евгения, дистанцировавшегося на прошлой неделе от взглядов патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, среди прочего стали и большим облегчением для эстонского государства? Государству ведь совсем не хотелось, чтобы из-за этой сложной ситуации среди прихожан ЭПЦ МП возникло бы какое-то напряжение?

- В начале прошлой недели министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что до сих пор ни от одного из правоохранительных учреждений Эстонии не поступало ни одного сигнала о том, что деятельность ЭПЦ МП может представлять какую-то угрозу для безопасности Эстонии. Можно ли в связи с этим сказать, что тот ультиматум, который был направлен митрополиту Евгению 7 октября, касался скорее вопроса персональной ответственности конкретного человека, гражданина России?