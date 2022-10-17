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Студия Postimees: МВД больше не видит в деятельности ЭПЦ МП никаких рисков для безопасности Эстонии?

Павел Соболев
, журналист
Студия Postimees: МВД больше не видит в деятельности ЭПЦ МП никаких рисков для безопасности Эстонии?
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Митрополит ЭПЦ МП (Эстонской православной церкви Московского патриархата) Евгений 12 октября подтвердил, что не разделяет позицию патриарха Кирилла в отношении войны в Украине, после чего министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что вопрос о возможном аннулировании вида на жительство митрополиту Евгению больше не стоит на повестке дня. Таким образом, ответ митрополита Евгения на письмо из МВД Эстонии полностью удовлетворил эстонские власти? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с вице-канцлером МВД Эстонии Райво Кюйтом.

- Можно ли сказать, что действия митрополита ЭПЦ МП Евгения, дистанцировавшегося на прошлой неделе от взглядов патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, среди прочего стали и большим облегчением для эстонского государства? Государству ведь совсем не хотелось, чтобы из-за этой сложной ситуации среди прихожан ЭПЦ МП возникло бы какое-то напряжение?

- В начале прошлой недели министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что до сих пор ни от одного из правоохранительных учреждений Эстонии не поступало ни одного сигнала о том, что деятельность ЭПЦ МП может представлять какую-то угрозу для безопасности Эстонии. Можно ли в связи с этим сказать, что тот ультиматум, который был направлен митрополиту Евгению 7 октября, касался скорее вопроса персональной ответственности конкретного человека, гражданина России?

- В эстонской прессе появились сообщения, что во вторник, 18 октября, митрополит Евгений планирует совершить визит в МВД. На какие темы собираются беседовать участники завтрашней встречи? Вероятно, речь идет уже о вполне себе дружественном визите, о доброжелательной рабочей встрече?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 13:00!

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