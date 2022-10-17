Вице-канцлер МВД: ответ митрополита Евгения успокоил все эстонское общество

- Можно ли сказать, что действия митрополита ЭПЦ МП Евгения, дистанцировавшегося на прошлой неделе от взглядов патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, среди прочего стали и большим облегчением для эстонского государства? Государству ведь совсем не хотелось, чтобы из-за этой сложной ситуации среди прихожан ЭПЦ МП возникло бы какое-то напряжение?

- Безусловно, ответ митрополита Евгения произвел успокаивающий эффект. Я бы сказал, что он успокоил сейчас все эстонское общество. Из этого ответа можно сделать вывод, что точка зрения на войну, высказанная патриархом Кириллом, не получит в ЭПЦ МП никакого развития. Так что я думаю, что ответ митрополита Евгения послал положительный сигнал и прихожанам ЭПЦ МП, и всей эстонской общественности. Эстонское же государство должно следить за тем, чтобы слова митрополита Евгения подтверждались бы в жизни. Чтобы сказанное им находило отражение в действительности.

- В начале прошлой недели министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что до сих пор ни от одного из правоохранительных учреждений Эстонии не поступало ни одного сигнала о том, что деятельность ЭПЦ МП может представлять какую-то угрозу для безопасности Эстонии. Можно ли в связи с этим сказать, что то предупреждение, которые было направлено митрополиту Евгению 7 октября, касалось скорее вопроса персональной ответственности конкретного человека, гражданина России?