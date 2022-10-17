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Вице-канцлер МВД: ответ митрополита Евгения успокоил все эстонское общество

Павел Соболев
, журналист
Вице-канцлер МВД: ответ митрополита Евгения успокоил все эстонское общество
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  • Слова патриарха Кирилла вызвали тревогу у людей в Эстонии, поэтому государству пришлось реагировать
  • Митрополиту Евгению не придется давать оценку каждому воинственному заявлению патриарха Кирилла
  • Митрополит Евгений своим ответом на письмо МВД послал позитивный сигнал всем людям в Эстонии

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйт среди прочего ответил на вопросы, касающиеся заявления митрополита Евгения, что он не поддерживает позицию патриарха Кирилла по войне в Украине, а также деятельности эстонского государства по снижению рисков для безопасности, связанных с религиозными учреждениями.

- Митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгений 12 октября подтвердил, что не разделяет позицию патриарха Кирилла в отношении войны в Украине, после чего министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что вопрос о возможном аннулировании вида на жительство митрополиту Евгению больше не стоит на повестке дня. Таким образом, ответ митрополита Евгения на письмо из МВД Эстонии полностью удовлетворил эстонские власти?

- Нужно признать, что недавние заявления патриарха Кирилла вызвали довольно большую тревогу в эстонском обществе. Всем хорошо известно, что ЭПЦ МП активно действует в нашей стране, и что эта церковь имеет самые прямые и тесные связи с Московским патриархатом. В МВД стали обращаться люди, которые высказывали свое беспокойство. Находились и такие жители Эстонии, которые требовали немедленно запретить деятельность ЭПЦ МП.

Такая ситуация потребовала от нас быстрых действий. Чтобы унять возникшее в обществе волнение, стало необходимым, чтобы митрополит ЭПЦ МП Евгений высказал бы свое четкое отношение к заявлениям в поддержку войны, которые сделал патриарх Кирилл.

Уже на следующий день после заявлений патриарха мы пригласили митрополита Евгения в МВД, чтобы поговорить на эту тему. Оказалось, что в тот момент его не было в Эстонии, поэтому на это приглашение откликнулись его заместители. В ходе этой встречи мы довели до сведения представителей ЭПЦ МП, что в сложившихся обстоятельствах ждем ясного высказывания от митрополита Евгения по поводу слов патриарха Кирилла.

В этот момент данная ситуация стала очень активно комментироваться в СМИ, некоторые издания стали использовать слово «ультиматум». Хотя ультиматума как такового не предъявлялось, мы просто объясняли представителям ЭПЦ МП суть нашего беспокойства и причины предпринимаемых нами шагов. И предупреждали, какие могут быть последствия, если митрополит Евгений не дистанцируется от позиции патриарха Кирилла в поддержку войны, с учетом того, что в нашей стране поддержка российской военной агрессии запрещена законом.

Вопрос, который мы задали митрополиту Евгению, не был вопросом какого-то философского содержания. Мы спросили очень практическую вещь, потому что эстонское государство должно было быстро и решительно среагировать на возникшую сложную ситуацию.

На текущий момент власти Эстонии вполне удовлетворены ясным ответом, который в письменном виде поступил от митрополита Евгения. Однако, конечно, мы не можем знать, что будет происходить в будущем. Очень легко допустить, что агрессивные заявления патриарха Кирилла в поддержку войны будут продолжаться. Это вовсе не означает, что митрополита Евгения придется просить дистанцироваться от каждого такого заявления, но если патриарх дойдет до какой-то новой крайности, возможно, возникнет нужда снова поинтересоваться у митрополита Евгения его отношением к этому. Ясно, что напряжение в связи с этой темой будет оставаться в воздухе.

Эта тема является очень болезненной для нашего общества, так что в случае ее обострения власти должны будут и впредь предпринимать меры, которые снизят тревогу людей. Когда идет война, люди очень живо реагируют на любые провокационные высказывания. Поддерживать общественное спокойствие — это одна из задач МВД.

- Можно ли сказать, что действия митрополита ЭПЦ МП Евгения, дистанцировавшегося на прошлой неделе от взглядов патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, среди прочего стали и большим облегчением для эстонского государства? Государству ведь совсем не хотелось, чтобы из-за этой сложной ситуации среди прихожан ЭПЦ МП возникло бы какое-то напряжение?

- Безусловно, ответ митрополита Евгения произвел успокаивающий эффект. Я бы сказал, что он успокоил сейчас все эстонское общество. Из этого ответа можно сделать вывод, что точка зрения на войну, высказанная патриархом Кириллом, не получит в ЭПЦ МП никакого развития. Так что я думаю, что ответ митрополита Евгения послал положительный сигнал и прихожанам ЭПЦ МП, и всей эстонской общественности. Эстонское же государство должно следить за тем, чтобы слова митрополита Евгения подтверждались бы в жизни. Чтобы сказанное им находило отражение в действительности.

- В начале прошлой недели министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что до сих пор ни от одного из правоохранительных учреждений Эстонии не поступало ни одного сигнала о том, что деятельность ЭПЦ МП может представлять какую-то угрозу для безопасности Эстонии. Можно ли в связи с этим сказать, что то предупреждение, которые было направлено митрополиту Евгению 7 октября, касалось скорее вопроса персональной ответственности конкретного человека, гражданина России?

- Эстонскому государству было важно объяснить, какие последствия может влечь за собой военная пропаганда. В разных случаях ответственность за такую противозаконную деятельность может нести как физическое, так и юридическое лицо.

Если какой-то конкретный священнослужитель в порядке собственной инициативы занимается военной пропагандой, тогда он несет персональную ответственность перед законом. Одной из форм такой ответственности может быть, например, лишение вида на жительство.

Чтобы какая-то целая церковная организация — в качестве юридического лица — понесла ответственность перед законом, скажем, в виде запрета на деятельность, необходимо, чтобы она систематически и организованно занималась бы пропагандой войны. До сих пор у нас в Эстонии ничего подобного не происходило. Не фиксировалось и таких случаев, чтобы какие-то отдельные служители религиозного культа занимались чем-то подобным.

Однако после многочисленных заявлений в поддержку войны со стороны патриарха Кирилла эстонские власти должны были серьезно оценить тот риск, что в приходах ЭПЦ МП может начаться такая деятельность. Сейчас мы довольны тем, что митрополит Евгений понял обеспокоенность эстонских властей и дал ответ, который дает основания считать, что никакой такой деятельности в ЭПЦ МП вестись не будет. Мы будем следить за тем, чтобы слова митрополита Евгения соответствовали реальному положению дел. И надеемся, что так оно и будет, поскольку обеспечение свободы вероисповедания для людей — тоже одна из задач и обязанностей государства.

- В эстонской прессе появились сообщения, что во вторник, 18 октября, митрополит Евгений планирует совершить визит в МВД. Вероятно, речь идет уже о вполне себе дружественном визите, о доброжелательной рабочей встрече?

- Да, именно так. У МВД с каждым из церковных учреждений, что действуют в Эстонии, не нарушают ее законов и уважают ее ценности, сохраняются дружественные отношения. Со всеми этими организациями у нас налажено очень доброе сотрудничество. Уверен, наша встреча с митрополитом Евгением пройдет в подобном ключе. Думаю, мы сможем в хорошей атмосфере обсудить с ним, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения в будущем в Эстонии похожих сложных ситуаций.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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