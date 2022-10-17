Вице-канцлер МВД: ответ митрополита Евгения успокоил все эстонское общество

Если какой-то конкретный священнослужитель в порядке собственной инициативы занимается военной пропагандой, тогда он несет персональную ответственность перед законом. Одной из форм такой ответственности может быть, например, лишение вида на жительство.
Чтобы какая-то целая церковная организация — в качестве юридического лица — понесла ответственность перед законом, скажем, в виде запрета на деятельность, необходимо, чтобы она систематически и организованно занималась бы пропагандой войны. До сих пор у нас в Эстонии ничего подобного не происходило. Не фиксировалось и таких случаев, чтобы какие-то отдельные служители религиозного культа занимались чем-то подобным.
Однако после многочисленных заявлений в поддержку войны со стороны патриарха Кирилла эстонские власти должны были серьезно оценить тот риск, что в приходах ЭПЦ МП может начаться такая деятельность. Сейчас мы довольны тем, что митрополит Евгений понял обеспокоенность эстонских властей и дал ответ, который дает основания считать, что никакой такой деятельности в ЭПЦ МП вестись не будет. Мы будем следить за тем, чтобы слова митрополита Евгения соответствовали реальному положению дел. И надеемся, что так оно и будет, поскольку обеспечение свободы вероисповедания для людей — тоже одна из задач и обязанностей государства.
- В эстонской прессе появились сообщения, что во вторник, 18 октября, митрополит Евгений планирует совершить визит в МВД. Вероятно, речь идет уже о вполне себе дружественном визите, о доброжелательной рабочей встрече?
- Да, именно так. У МВД с каждым из церковных учреждений, что действуют в Эстонии, не нарушают ее законов и уважают ее ценности, сохраняются дружественные отношения. Со всеми этими организациями у нас налажено очень доброе сотрудничество. Уверен, наша встреча с митрополитом Евгением пройдет в подобном ключе. Думаю, мы сможем в хорошей атмосфере обсудить с ним, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения в будущем в Эстонии похожих сложных ситуаций.
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