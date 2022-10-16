Цена на дизельное топливо может резко повыситься зимой, когда вступят в силу новые мощные санкции ЕС против России. Они коснутся, в том числе, импорта сырой нефти и нефтепродуктов, таких как дизель.

Сорок процентов импортированного ЕС в сентябре дизельного топлива было поставлено из России. Финляндия уже прекратила импорт российской сырой нефти. Вместо этого нефть поступает, например, из Норвегии.

Запрет на импорт российской нефти в ЕС вступит в силу в декабре, а нефтепродуктов – в феврале 2023 года.

Россия занимает третье место в мире по переработке дизельного топлива. Традиционно Европа сильно зависела от российского дизеля. Дизель использует в первую очередь тяжелый транспорт, но во многих странах ЕС также широко распространены легковые автомобили с дизельным двигателем.