Подорожание дизеля может произойти в результате вступления в силу новых, более мощных санкций против России, пишет Yle.
Цена на дизельное топливо может резко повыситься зимой
Цена на дизельное топливо может резко повыситься зимой, когда вступят в силу новые мощные санкции ЕС против России. Они коснутся, в том числе, импорта сырой нефти и нефтепродуктов, таких как дизель.
Сорок процентов импортированного ЕС в сентябре дизельного топлива было поставлено из России. Финляндия уже прекратила импорт российской сырой нефти. Вместо этого нефть поступает, например, из Норвегии.
Запрет на импорт российской нефти в ЕС вступит в силу в декабре, а нефтепродуктов – в феврале 2023 года.
Россия занимает третье место в мире по переработке дизельного топлива. Традиционно Европа сильно зависела от российского дизеля. Дизель использует в первую очередь тяжелый транспорт, но во многих странах ЕС также широко распространены легковые автомобили с дизельным двигателем.
«Например, более 60 процентов автопарка Франции, Испании и Австрии составляют автомобили с дизельным двигателем. В Финляндии дизельные автомобили составляют около четверти автопарка, что практически самый маленький показатель в ЕС», – говорит старший специалист Ханна Каленоя из Информационного центра дорожного движения Финляндии. По ее словам, правительству следует уже сейчас подготовиться к оказанию финансовой помощи предприятиям и домашним хозяйствам, которые могут пострадать от резкого подорожания дизельного топлива.