В субботу, 15 октября, жители дома по улице Руденс, 12, в Плявниеках (Латвия) столкнулись с актом вандализма – неизвестные разрисовали подъезд буквами Z – символом, который российская армия использует в ходе войны в Украине. Надписи появились на входных дверях в подъезд, на дверях лифта, на стенах, окне и потолке. Как рассказал житель дома по имени Никита, вандалы повредили и кнопку лифта.
Вандализм в Латвии: символы Z по всему подъезду и испорченный лифт
Никита, поделившийся фотографиями в соцсетях, рассказал RUS TVNET, что надписи он заметил вечером в субботу, 15 октября, когда вышел из квартиры. «Позавчера вечером ничего подобного еще не было», – отметил он.
По словам жителя многоэтажки, злоумышленники не только изрисовали подъезд, но и вдавили кнопку лифта на первом этаже так, чтобы он постоянно «зависал» внизу. Никита отметил, что позже приехал мастер, который, судя по всему, отключил кнопку на первом этаже для ремонта, так что наверх можно было подняться со второго этажа.
Стражей порядка он решил не вызывать, исходя из мысли, что обслуживающая лифт компания сообщит о порче лифта сама.
RUS TVNET решил разобраться в ситуации и обратился в Государственную полицию за комментариями, которые ожидаются в ближайшее время.
Напомним, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года полиция начала десятки ведомственных проверок в связи с констатированными символами и надписями в поддержку российской агрессии и войны, в том числе и в связи с нарисованными в публичной среде буквами Z.
В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже – на транспортных средствах.
В связи с войной России в Украине полиция начала и десятки уголовных процессов, большая часть из которых связана с преступными деяниями, направленными против флага Украины. Так, люди похищают или поджигают флаги. Страдают и автомобили беженцев из Украины.
Кроме того, в конце сентября неизвестные перекрасили в цвета российского флага знак «Болдерая» в Риге. По данному случаю также был начат уголовный процесс.
Символ Z запрещен в Латвии
31 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие наказание за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.
Речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как Z и V.
В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.
Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро – для юридического лица.