Вандализм в Латвии: символы Z по всему подъезду и испорченный лифт

Никита, поделившийся фотографиями в соцсетях, рассказал RUS TVNET, что надписи он заметил вечером в субботу, 15 октября, когда вышел из квартиры. «Позавчера вечером ничего подобного еще не было», – отметил он.

По словам жителя многоэтажки, злоумышленники не только изрисовали подъезд, но и вдавили кнопку лифта на первом этаже так, чтобы он постоянно «зависал» внизу. Никита отметил, что позже приехал мастер, который, судя по всему, отключил кнопку на первом этаже для ремонта, так что наверх можно было подняться со второго этажа.

Стражей порядка он решил не вызывать, исходя из мысли, что обслуживающая лифт компания сообщит о порче лифта сама.

RUS TVNET решил разобраться в ситуации и обратился в Государственную полицию за комментариями, которые ожидаются в ближайшее время.

Напомним, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года полиция начала десятки ведомственных проверок в связи с констатированными символами и надписями в поддержку российской агрессии и войны, в том числе и в связи с нарисованными в публичной среде буквами Z.

В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже – на транспортных средствах.