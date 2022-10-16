Четверо заключенных погибли в результате пожара в тюрьме Тегерана

По данным местных СМИ, жертвы отравились дымом. Еще 61 человек получил ранения. Десять пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар в тюрьме. Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявлял, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.

Ранее в интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.