Маргус Мартин ⟩ Я и война: опыт журналиста

Признаюсь честно, начало войны в Украине вызвало в моем сердце чувство, которому я не смог найти хорошего объяснения до сих пор. Видеть и переживать то, что происходит, и время от времени наблюдать за событиями в течение почти трех месяцев – это опыт, который я даже сегодня не променял бы ни на что другое.