Журналист Маргус Мартин, который своими глазами видел, что происходит в Украине и испытал на себе ужасы войны, описывает, какого это – работать журналистом в хаосе войны.
Для подписчиков
Маргус Мартин ⟩ Я и война: опыт журналиста
Я и война: опыт журналиста
Признаюсь честно, начало войны в Украине вызвало в моем сердце чувство, которому я не смог найти хорошего объяснения до сих пор. Видеть и переживать то, что происходит, и время от времени наблюдать за событиями в течение почти трех месяцев – это опыт, который я даже сегодня не променял бы ни на что другое.