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Маргус Мартин ⟩ Я и война: опыт журналиста

Маргус Мартин
, журналист
Я и война: опыт журналиста
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Маргус Мартин (слева) и Яанус Пийрсалу (справа)
Маргус Мартин (слева) и Яанус Пийрсалу (справа) Фото: Дмитрий Котюх

Журналист Маргус Мартин, который своими глазами видел, что происходит в Украине и испытал на себе ужасы войны, описывает, какого это – работать журналистом в хаосе войны.

Признаюсь честно, начало войны в Украине вызвало в моем сердце чувство, которому я не смог найти хорошего объяснения до сих пор. Видеть и переживать то, что происходит, и время от времени наблюдать за событиями в течение почти трех месяцев – это опыт, который я даже сегодня не променял бы ни на что другое.

Согласился бы я пройти через все это снова? Определенно.

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