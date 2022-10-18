Кристина Каллас: от меня ждали более острого и конфликтного поведения

Моя политика будет по-прежнему строиться на компромиссах.

Именно по этой причине я еще остаюсь в политике.

– Не секрет, что партия во многом держалась на вашем имени. Что будет с рейтингами теперь?

– Думаю, что со стороны тех избирателей, которые ожидали от «Ээсти 200» более острого и конфликтного поведения, доверие увеличится. В целом прогнозировать рейтинги невозможно. Тем более, что сейчас 35 процентов избирателей вообще не имеют каких-либо предпочтений. Ранее никогда ничего подобного не было. Разочарование в политиках очень велико. «Ээсти 200» направит все свои силы на борьбу за эти 35 процентов избирателей.

Думаю, что в Эстонии 5 марта сменится половина состава парламента. Не только за счет «Ээсти 200», но и за счет EKRE.

Мы хотим привести новых людей в парламент, потому что, перемешивая колоду старых карт, никаких перемен не будет. Мы видим, что в Латвийском парламенте сменилось 2/3 депутатов, из 14 прежних министров на выборах получили мандат от избирателей только четверо!

– Какие перспективы открываются перед кандидатами-неэстонцами? Как известно, именно вы привели их в партию и продвигали по партийной линии, теперь же предвыборные списки будет формировать Лаури Хуссар…

– По этой части ничего не изменится. Партийная политика в отношении русскоязычного населения останется прежней. Лаури поддерживает продвигаемый мною курс. «Ээсти 200» продолжит искать возможности для сближения общин.