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Кристина Каллас: от меня ждали более острого и конфликтного стиля

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кристина Каллас: от меня ждали более острого и конфликтного стиля
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  • Никакого переворота внутри партии не будет!
  • «Ээсти 200» и EKRE сменят полсостава парламента
  • Эстонцам и русским важно доверять друг другу

К чему приведет неожиданное переизбрание председателя партии «Ээсти 200» за четыре месяца до выборов в Рийгикогу? В рядах непарламентской партии назрел конфликт или появилась необходимость в смене курса?

На вопросы Rus.Postimees в прямом эфире ответила экс-председатель партии, член правления «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Выдержки из беседы:

– Почему вдруг такое решение принято за четыре месяца до выборов? Даже те партии, у которых дела шли совсем плохо, всегда опасались таких перемен…

– Произошедшее – это нормальный демократический процесс, отражающий настроения внутри партии. Здесь нет конфликта или манипуляций.

– Чем вы объясните причины вашего неожиданного поражения?

– Перед выборами, в условиях напряженной политической ситуации, возник запрос на лидера, который будет вести жесткую борьбу против EKRE и даже реформистов. Возможно, я показалась слишком академическим человеком.

Однако я остаюсь в партии. Больших изменений и переворотов не ожидается.

Кроме того, я чувствую, что мне нужно отдохнуть. За четыре месяца мне удалось привести непарламентскую партию к довольно хорошим рейтингам и удержать их на уровне, не получая при этом ни цента за счет госфинансирования. Было очень трудно!

Возможно, от меня ожидали более острого и конфликтного стиля руководства.

Это факт, что вся эстонская политическая культура выстраивается на конфликтных моментах. Партии ищут конфликты и раздувают их. Центристы и реформисты ранее выстраивали конфликт на национальной почве; теперь конфликт сфокусирован на мировоззрении – либеральные и нелиберальные ценности, будущее и прошлое, и т.д. Отчасти конфликты раздуваются и на пустом месте.

Я никогда не была сторонником такой парадигмы, поскольку считаю, что конфликты разделяют общество.

Моя политика будет по-прежнему строиться на компромиссах.

Именно по этой причине я еще остаюсь в политике.

– Не секрет, что партия во многом держалась на вашем имени. Что будет с рейтингами теперь?

– Думаю, что со стороны тех избирателей, которые ожидали от «Ээсти 200» более острого и конфликтного поведения, доверие увеличится. В целом прогнозировать рейтинги невозможно. Тем более, что сейчас 35 процентов избирателей вообще не имеют каких-либо предпочтений. Ранее никогда ничего подобного не было. Разочарование в политиках очень велико. «Ээсти 200» направит все свои силы на борьбу за эти 35 процентов избирателей.

Думаю, что в Эстонии 5 марта сменится половина состава парламента. Не только за счет «Ээсти 200», но и за счет EKRE.

Мы хотим привести новых людей в парламент, потому что, перемешивая колоду старых карт, никаких перемен не будет. Мы видим, что в Латвийском парламенте сменилось 2/3 депутатов, из 14 прежних министров на выборах получили мандат от избирателей только четверо из них!

– Какие перспективы открываются перед кандидатами-неэстонцами? Как известно, именно вы привели их в партию и продвигали по партийной линии, теперь же предвыборные списки будет формировать Лаури Хуссар…

– По этой части ничего не изменится. Партийная политика в отношении русскоязычного населения останется прежней. Лаури поддерживает продвигаемый мною курс. «Ээсти 200» продолжит искать возможности для сближения общин.

– Будут ли кандидаты-неэстонцы представлены на заметных позициях в предвыборных списках?

– Конечно, будут. Списки по Ида-Вирумаа у нас уже практически готовы, и первым номером пойдет кандидат-неэстонец, он местный русский.

– Не слишком ли тесно стало в Эстонии на правом фланге публичной политики?

– Эстонская политика всегда была смещена вправо от центра, это касается и экономической политики. На такое положение дел влияет общая геополитическая ситуация.

Думаю, что в данных геополитических реалиях Эстонии все же нужно искать  возможности для интеграции населения внутри страны.

Эстонцы и русские должны быть уверены друг в друге.

Эстонцам важно понимать, что местные русские не являются угрозой безопасности. Здесь нужны определенные договоренности: русские не должны поддерживать путинский режим, размахивать символикой и т.д. При этом важно, чтобы и эстонцы понимали, что русские должны себя чувствовать комфортно и защищенно в стране. Важно, чтобы эстонцы не давили на то, что у русских нет права быть русскими.

В этом смысле важная задача возлагается на школы – эстонцы и русские не должны учиться раздельно. Это позволит усилить доверие друг к другу. И вопрос здесь не только в знании языка.

Если в следующей коалиции будут реформисты, социал-демократы и «Ээсти 200», то понимания в этом вопросе достичь удастся.

– Энергетическая тема, дефицит газа будоражит народ. Что можно было бы сделать иначе, чтобы снизить напряжение?

– Надо сотрудничать с бизнесом! На примере потери СПГ-судна в Палдиски было видно, что правительство просто не справилось со своей работой. Это касается в первую очередь предыдущего состава правительства. Договоренности с финнами формировались еще при Таави Аасе.

Надо сотрудничать с бизнесом! Эстония рискует остаться без газа этой зимой.

Социальное электричество – это тоже прокол правительства, такая цена не поможет населению справиться со сложной ситуацией. Достаточно было компенсировать предприятиям расходы на СО2, и проблема бы решилась.

Подробнее в повторе!

Фото: Eero Vabamägi

Студия Postimees: куда повернет «Ээсти 200» без Кристины Каллас? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti

  • Почему «Ээсти 200» решилась на перемены незадолго до выборов?
  • Означает ли переизбрание председателя смену приоритетов партии?
  • Какие перспективы открываются перед кандидатами-неэстонцами?
  • Что будет с рейтингами партии, популярность которой во многом держалась на имени Кристины Каллас?
  • Не слишком ли тесно стало на правом фланге публичной политики?
  • Каковы причины неожиданного поражения Кристины Каллас?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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