Кристина Каллас: от меня ждали более острого и конфликтного стиля

– Конечно, будут. Списки по Ида-Вирумаа у нас уже практически готовы, и первым номером пойдет кандидат-неэстонец, он местный русский.
– Не слишком ли тесно стало в Эстонии на правом фланге публичной политики?
– Эстонская политика всегда была смещена вправо от центра, это касается и экономической политики. На такое положение дел влияет общая геополитическая ситуация.
Думаю, что в данных геополитических реалиях Эстонии все же нужно искать возможности для интеграции населения внутри страны.
Эстонцы и русские должны быть уверены друг в друге.
Эстонцам важно понимать, что местные русские не являются угрозой безопасности. Здесь нужны определенные договоренности: русские не должны поддерживать путинский режим, размахивать символикой и т.д. При этом важно, чтобы и эстонцы понимали, что русские должны себя чувствовать комфортно и защищенно в стране. Важно, чтобы эстонцы не давили на то, что у русских нет права быть русскими.
В этом смысле важная задача возлагается на школы – эстонцы и русские не должны учиться раздельно. Это позволит усилить доверие друг к другу. И вопрос здесь не только в знании языка.
Если в следующей коалиции будут реформисты, социал-демократы и «Ээсти 200», то понимания в этом вопросе достичь удастся.
– Энергетическая тема, дефицит газа будоражит народ. Что можно было бы сделать иначе, чтобы снизить напряжение?
– Надо сотрудничать с бизнесом! На примере потери СПГ-судна в Палдиски было видно, что правительство просто не справилось со своей работой. Это касается в первую очередь предыдущего состава правительства. Договоренности с финнами формировались еще при Таави Аасе.