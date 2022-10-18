К чему приведет неожиданное переизбрание председателя партии «Ээсти 200» за четыре месяца до выборов в Рийгикогу? В рядах непарламентской партии назрел конфликт или необходимость в смене курса?
Студия Postimees: куда повернет «Ээсти 200» без Кристины Каллас?
14:00
Студия Postimees: куда повернет «Ээсти 200» без Кристины Каллас?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-председатель партии, член правления «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите интервью в 14:00!
- Почему «Ээсти 200» решилась на перемены незадолго до выборов?
- Означает ли переизбрание председателя смену приоритетов партии?
- Какие перспективы открываются перед кандидатами-неэстонцами?
- Что будет с рейтингами партии, популярность которой во многом держалась на имени Кристины Каллас?
- Не слишком ли тесно стало на правом фланге публичной политики?
- Каковы причины неожиданного поражения Кристины Каллас?
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