По словам представителей службы безопасности, Иран и Россия достигли секретной сделки о поставках дополнительного оружия. Сотрудники службы безопасности сообщили Washington Post, что Иран готовится отправить в Россию ракетные комплексы в дополнение к ударным беспилотникам.
Иран планирует отправить в Россию ракетные комплексы в дополнение к ударным беспилотникам
О возрастающей роли Ирана в военном сотрудничестве с Россией и поставках военной техники свидетельствует визит иранских официальных лиц в Россию 18 сентября, в ходе которого, как сообщается, была достигнута договоренность о поставке дополнительных систем вооружения. По словам официальных лиц союзников США, которые внимательно следят за перемещением вооружений Ирана, было достигнуто соглашение о отправке двух ракетных комплексов класса «земля-земля».
Согласно оценке разведки, которой в последние дни поделились с официальными лицами Украины и США, иранская военная промышленность готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar, двух самых известных иранских баллистических ракетных систем малой дальности, которые могут поражать цели 300 и 700 километров соответственно, сообщили The Washington Post два официальных лица, знакомых с этим вопросом. Если это произойдет, то это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.
Украинский чиновник сообщил Washington Post, что Киев был проинформирован о новых разведывательных данных и доказательствах, стоящих за ними. Украина оценила, что большинство беспилотников, недавно использованных Россией на юге Украины, имеют иранское происхождение.
В августе те же официальные лица объявили, что Иран начнет поставки беспилотников Shahed и Mohajer в Россию. В последние недели Вооруженные силы Украины нашли, проанализировали и сфотографировали обломки обоих типов беспилотников. Говорят, что Россия перекрасила оружие и дала ему русские названия.
Официальные лица, проинформированные о запланированной поставке ракет, заявили, что Иран также готовит новые поставки беспилотных летательных аппаратов в Россию, в том числе десятки дополнительных беспилотников Mohajer-6 и еще больше беспилотников Shahed-136. По словам украинских официальных лиц, иранские беспилотники уже оставили свой след, уничтожив украинские танки и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре за последние три недели.
Эксперты по ракетам говорят, что прибытие ракет может дать России дополнительные возможности в то время, когда киевские силы освободили и находятся в процессе освобождения дополнительных территорий на юге и востоке Украины.
Иран и Россия отрицают отправку дронов в Россию
Иран отрицает отправку беспилотников в Россию. Буквально вчера министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул в заявлении МИД, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять оружие для использования на войне в Украине.
«Мы считаем, что вооружение любой из сторон войны продлит войну», – сказал министр в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомишем Кравиньо. – Мы не вели и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене», – добавил он.
В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем Амир-Абдоллахян подтвердил, что Иран сохраняет нейтралитет по вопросу войны в Украине. «У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но в связи с войной в Украине наша политика заключается не в отправке оружия сторонам конфликта, а в прекращении войны», – заявил министр иностранных дел Ирана.
Как и Иран, Россия опровергла сообщения об отправке оружия из Ирана для использования на войне в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения «фейками». В последние дни было опубликовано несколько изображений обломков иранских беспилотников, использовавшихся для атак на украинские цели, что ставит под сомнение неоднократные отрицания Ираном того, что он поставлял такое оружие своему союзнику – России.
Чиновники Пентагона также публично подтвердили использование Ираном беспилотников в ходе российских авиаударов.