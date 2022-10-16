Иран планирует отправить в Россию ракетные комплексы в дополнение к ударным беспилотникам

Эксперты по ракетам говорят, что прибытие ракет может дать России дополнительные возможности в то время, когда киевские силы освободили и находятся в процессе освобождения дополнительных территорий на юге и востоке Украины.

Иран и Россия отрицают отправку дронов в Россию

Иран отрицает отправку беспилотников в Россию. Буквально вчера министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул в заявлении МИД, что Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять оружие для использования на войне в Украине.

«Мы считаем, что вооружение любой из сторон войны продлит войну», – сказал министр в телефонном разговоре со своим португальским коллегой Жоао Гомишем Кравиньо. – Мы не вели и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене», – добавил он.

В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем Амир-Абдоллахян подтвердил, что Иран сохраняет нейтралитет по вопросу войны в Украине. «У нас есть оборонное сотрудничество с Россией, но в связи с войной в Украине наша политика заключается не в отправке оружия сторонам конфликта, а в прекращении войны», – заявил министр иностранных дел Ирана.

Как и Иран, Россия опровергла сообщения об отправке оружия из Ирана для использования на войне в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения «фейками». В последние дни было опубликовано несколько изображений обломков иранских беспилотников, использовавшихся для атак на украинские цели, что ставит под сомнение неоднократные отрицания Ираном того, что он поставлял такое оружие своему союзнику – России.