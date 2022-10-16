В дамской сумочке взорвался внешний аккумулятор: это уже не первый случай

«Как председатель кризисного комитета волости Вяйке-Маарья, я рекомендовал приобрести внешние аккумуляторы, чтобы легче пережить перебои в подаче электроэнергии, – признается Индрек Кескюла, чей внешний аккумулятор Romoss емкостью 10 000 мАч взорвался в сумочке его дочери Аннализы. – Несчастье со счастливым концом, с моей дочерью ничего опасного не произошло, но эта история заставляет задуматься».

Кескюла сказал, что, когда он услышал об инциденте от своей дочери, он очень испугался: «Обычно о таких происшествиях читаешь в новостях и не воспринимаешь всерьез. Но когда в пятницу она прислала мне фотографии, я чуть не упал. Данный внешний аккумулятор был куплен не в китайском интернет-магазине, а у известной фирмы».