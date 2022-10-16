Отец девушки – старейшина волости Вяйке-Маарья, который как председатель кризисного комитета сам рекомендовал использовать внешние аккумуляторы.
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В дамской сумочке взорвался внешний аккумулятор: это уже не первый случай
В дамской сумочке взорвался внешний аккумулятор: это уже не первый случай
«Как председатель кризисного комитета волости Вяйке-Маарья, я рекомендовал приобрести внешние аккумуляторы, чтобы легче пережить перебои в подаче электроэнергии, – признается Индрек Кескюла, чей внешний аккумулятор Romoss емкостью 10 000 мАч взорвался в сумочке его дочери Аннализы. – Несчастье со счастливым концом, с моей дочерью ничего опасного не произошло, но эта история заставляет задуматься».
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