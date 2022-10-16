Конец китайского чуда. Куда ведут Китай компартия и Си

Новостройки в Пекине Фото: EPA

Ставки очень высоки. Общая стоимость жилой недвижимости в Китае оценивается в 52 трлн долларов. Если китайские власти не справятся с этим кризисом, ситуация может выйти из-под контроля и закончиться спадом экономики, как это было в Японии в начале 1990-х и в США в 2008 году.

Пока о рецессии речи не идет, но и рынком жилья проблемы не ограничиваются.

Переходный возраст

Китай исчерпал потенциал догоняющего роста, и власти пытаются перевести его с рельс развивающейся экономики к развитой модели, основанной на потреблении. Однако путь от достатка к богатству длиннее и сложнее, чем от нищеты к достатку.

Во-первых, мешает демография. Политика «одна семья один ребенок» сделала Китай стареющей страной. А среди молодежи рекордная безработица – почти 20 процентов.

Во-вторых урбанизация и индустриализация как драйверы роста исчерпали себя.

Все, кто мог и хотел, давно перебрался из деревни в города, где проживает уже более 60% китайцев. Все, чего не хватало в промышленности, энергетике, инфраструктуре и недвижимости, уже построено. Накопленный за годы бедности дефицит предложения покрыт, а темп создания нового спроса намного медленнее.

Можно было бы компенсировать спад внутреннего спроса внешним, однако и тут неприятности.

Внешние проблемы