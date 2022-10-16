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Румыния стала седьмым членом следственной группы по военным преступлениям на Украине

BNS
Румыния стала седьмым членом следственной группы по военным преступлениям на Украине
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Фото: SERGEY KOZLOV

Румыния стала седьмым членом совместной группы по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и мира, совершенных во время вторжения России на Украину.

Представитель Генеральной прокуратуры Румынии подписал на этой неделе в Гааге соглашение об участии в совместной группе по расследованию предполагаемых военных преступлений, преступлений против человечности и мира, совершенных на Украине. Таким образом, Румыния стала седьмым членом группы, активно поддерживаемой «Евроюстом» и созданной в марте Литвой, Польшей, Украиной при участии прокуратуры Международного уголовного суда, к которой позже присоединилась Эстония, Латвия и Словакия.

Основной целью совместной группы по расследованию предполагаемых военных преступлений является содействие и координация следственной и судебной деятельности между странами-участницами и прокуратурой Международного уголовного суда. Участие Румынии усиливает посыл, что все партнеры группы предпримут все возможные шаги для получения доказательств предполагаемых международных военных преступлений, совершенных на Украине, и привлечения виновных к ответственности.

Совместная группа обеспечивает прямой сбор и обмен информацией и доказательствами без необходимости использования обычных каналов взаимной правовой помощи. Также данная модель сотрудничества предусматривает, что с согласия государства-члена следователи могут осуществлять следственные действия в каждом государстве-члене совместной следственной группы.

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