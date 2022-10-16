Юрист и общественный деятель Сергей Середенко, который 22 сентября получил пять с половиной лет тюрьмы по делу об антигосударственной деятельности, обжаловал обвинительный приговор в Таллиннском окружном суде.
Сергей Середенко обжаловал свой приговор в окружном суде
«Защитник обвиняемого подал апелляцию в окружной суд. На данном этапе сроки ее рассмотрения не назначены», – сообщила корреспонденту rus.err.ee Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
По ее словам, поскольку жалоба будет рассматриваться в закрытом производстве, суд не может раскрыть ее содержание. По схожим причинам пока не пожелал ее комментировать и представляющий интересы Сергея Середенко присяжный адвокат Владимир Садеков, пишет Rus.ERR.
22 сентября Харьюский уездный суд признал Сергея Середенко виновным по ч.1 ст. 235(1) Пенитенциарного кодекса и приговорил его к близкому к максимальному сроку наказания – пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Началом отбывания наказания считается дата задержания Середенко – 3 марта 2021.
«По оценке прокуратуры, ключевой вопрос этого уголовного дела заключался в том, является ли Сергей Середенко просто общественно активным юристом или лицом, связанным с Российской Федерацией и действовавшим в ее интересах против Эстонской Республики и пытавшимся скрыть эту связь под видом омбудсмена, правозащитника, публициста и так далее», – сказал тоглда ведущий государственный прокурор Таави Перн.