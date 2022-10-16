В новых поездах для Латвии оказались российские технологии: что теперь делать?

Как Nekā personīga подтвердили кураторы киберпространства CERT.LV, к ним несколько месяцев назад обратилась Служба госбезопасности с вопросом об устройстве, которое можно найти в новых поездах Škoda. В том числе и в тех, которые сейчас проходят испытания в Латвии.

Это устройство представляет собой систему управления безопасностью движения поездов под названием «БЛОК». Изготовитель – Научно-производственное объединение «САУТ», основанное в России в 1994 году. Это третий по величине производитель оборудования для обеспечения безопасности различных железнодорожных транспортных средств в России.

СГБ в своем ответе Nekā Personīga подтверждает, что предупреждала об использовании российских технологий и опасностях, связанных с повышенным риском разведки, кибератак и диверсий.

VAS Latvijas dzelzceļš отказалась от дальнейших комментариев, но подтвердила, что предприятие также выступает против использования этих устройств в новых поездах Škoda Vagonka.

Председатель правления Pasažieru vilciens недоумевает по поводу ситуации. Железнодорожная система и инфраструктура Латвии по-прежнему в значительной степени зависят от связи и других видов оборудования, произведенного в СССР или в России и Беларуси. Альтернативу якобы трудно найти, потому что нужно искать такую, которая будет способна взаимодействовать со старой латвийской железнодорожной системой.