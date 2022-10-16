СМИ: внебрачная дочь Сергея Шойгу – гражданка Литвы

По информации телеканала, гражданство та получила в 2019 году после того, как бывшая любовница главы минобороны РФ и мать его детей Елена Каминскас (Шебунова) вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса, который признал дочь Шебуновой своей и подал соответствующее заявление в Департамент миграции Литвы. Официально эта информация не подтверждена, передает RUS TVNET.

Ранее другое издание – The Insider – выяснило, что Каминскас до женитьбы на Шебуновой имел небольшое предприятие по продаже мопедов и запчастей к ним, однако после бракосочетания он стал владельцем фирмы в России с уставным капиталом в миллион рублей (около 16 тысяч евро), начал необъяснимо быстро богатеть, в итоге став бенефициаром нескольких предприятий Литвы, владеющих активами на сумму примерно в 20 миллионов евро в разных частях литовской столицы.

По данным LRT, после начала российского вторжения в Украину Каминскас, получивший российское гражданство, продал свои активы в Литве.

Суд с Литвой

Также в расследовании сказано, что Каминскас (Шебунова) судится с правительством Литвы из-за аннулирования своего вида на жительство. По информации СМИ, департамент госбезопасности Литвы счел угрозой безопасности страны пребывание Каминскас в республике.

Согласно расследованиям The Insider, у Шебуновой, которая работала бортпроводницей летного отряда МЧС, в 2000-е и 2010-е годы был роман с Шойгу, который в с 1994 по 2012 года возглавлял МЧС. Утверждается, что в 2001-м и 2008 году она родила детей от Шойгу.

По информации издания, в 2000-е Шебунова стала владелицей компаний, получавшей многомиллионные контракты от МЧС и Минобороны России - эти фирмы занимались поставкой стройматериалов и обеспечением питания. В 2015 году Шебунова приобрела поместье в поселке Жуковка под Москвой, стоимость которого The Insider оценил в полтора миллиарда рублей (24,4 миллиона евро).