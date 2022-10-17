Грузовик с эстонскими номерами попал в ДТП под Печорами: трое погибли

Грузовик DAF с эстонскими номерами и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись в Печорском районе в воскресенье вечером. Один из трех человек, находившихся в легковушке, погиб на месте, двое других позже скончались от полученных травм в больнице, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на псковские СМИ.