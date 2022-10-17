Грузовик DAF с эстонскими номерами и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись в Печорском районе в воскресенье вечером. Один из трех человек, находившихся в легковушке, погиб на месте, двое других позже скончались от полученных травм в больнице, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на псковские СМИ.
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Грузовик с эстонскими номерами попал в ДТП под Печорами: трое погибли
Грузовик с эстонскими номерами попал в ДТП под Печорами: трое погибли
По предварительной информации, около 18.50 на 19-м километре автодороги «граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск» водитель автомобиля ВАЗ, женщина 1971 года рождения, выехала на полосу предназначенную для встречного движения и совершила лобовое столкновение с большегрузом DAF, под управлением мужчины 1964 года рождения.