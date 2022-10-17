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Война в Украине, 236-й день ⟩ ООН: война в Украине ввергает в нищету миллионы детей

rus.postimees.ee
ООН: война в Украине ввергает в нищету миллионы детей
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51-летняя Ольга Средненякова (справа), мать-одиночка восьмерых детей, обнимает младшую дочь Веру, 8 лет. На заднем плане разрушенная школа в Константиновке Донецкой области.
51-летняя Ольга Средненякова (справа), мать-одиночка восьмерых детей, обнимает младшую дочь Веру, 8 лет. На заднем плане разрушенная школа в Константиновке Донецкой области. Фото: YASUYOSHI CHIBA

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 236-го дня войны, 17 октября. 

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